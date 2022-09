María León: mechas californianas, así se consigue el nuevo look de la cantante

María León sorprendió este fin de semana con un radical cambio de look en el que le agregó un un poco de color a su melena que hasta hace unos días se mantenía en castaño oscuro con destellos miel muy sutiles; sin embargo, la cantante se olvidó de su estilo clásico para darle la bienvenida al otoño y para estar en sintonía con la temporada, apostó por unas mechas californianas en las que los destellos rubios son más evidentes y perfectos para dejar una imagen irreconocible.

Aunque las mechas californianas no son nada nuevo y por años han dominado las tendencias de moda y belleza, ahora la también actriz dejó en claro que siempre se puede lucir preciosa con una forma de iluminación que luce magnífica en mujeres de todas las edades y es que así como las jóvenes pueden resultar beneficiadas, en el caso de las mujeres maduras el resultado es ideal para lucir más jóvenes gracias a lo iluminado que queda el rostro tras aplicar el color.

Y si al igual que María León buscas un cambio de look para conquistar el otoño, esta tendencia puede ser tu mejor aliada para presumir una melena de impacto, muy iluminada e ideal para no dañar el cabello, pues a pesar de la decoloración, no toda la cabellera se ve afectada y las raíces suelen quedar intactas.

¿Qué debo de saber sobre las mechas californianas?

La mejor parte de esta técnica para el cabello es que se puede llevar en todos los gustos y así como María León sorprendió con tonos rubios, también se puede llevar en castaños e incluso en tonos platinados con los cuales crear un contraste radical de raíces negras con puntas plateadas o blancas. Nuestra recomendación es que a la hora visitar a tu estilista de confianza le menciones el aclarado que deseas alcanzar y ver cómo se puede lograr el degradado perfecto.

Así luce la melena de María León. (Foto: IG @sargentoleon)

El truco a la hora de realizar este estilo de cabello es dejar las raíces intactas y comenzar a aplicar el color de medias a puntas y es que lo que se espera lograr con las famosas mechas californianas es crear ese efecto de decoloración natural en el pelo al que se enfrentan muchas mujeres originarias de California por los rayos del sol.

Por supuesto, hay excepciones a la regla anterior y ello aplica a los mechones más cercanos al rostro y que ayudan a enmarcarlo, pues en dichos casos sí es posible que la decoloración quede cercana (no sobre) las raíces para que la cara se vea aún más favorecida con la iluminación, un truco al que recurren muchas mujeres maduras que quieren rejuvenecerse.

En lo que respecta al mantenimiento, cuando se llevan tonos tan claros o rubios como los de María León, es necesario aplicar champú morado para matizar y evitar cabellos amarillentos y con destellos; mientras que las visitas a la estética pueden ser de una vez al mes, sobre todo si hay mechones que estén cerca de las raíces.

Finalmente y como señalamos arriba, las mechas californianas se pueden llevar prácticamente en cualquier tono y de palabra de la intérprete de "Dime la verdad", dejar un castaño oscuro en las raíces puede ser una excelente opción, aún cuando el degradado termina con puntas rubias. ¿Te animas a un cambio de look para darle la bienvenida al otoño?

