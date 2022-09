María León se corona como reina del street style en look ajustado de jeans

María León es una de las artistas más guapas y más talentosas del entretenimiento en México, pero también se ha ganado un lugar en los corazones de los internautas, puesto que tiene más de 2.7 millones de seguidores, a quienes constantemente roba el aliento con fotos suyas. En esta ocasión enamoró a sus seguidores al subir un par de historias para y en una de ellas luce un outfit perfecto para salir a la calle.

Es una de las reinas de Instagram, pues es una de las redes sociales que más usa y domina, siempre que sube algo a sus cuentas se vuelve viral, y no es casualidad, ya que tiene mucho talento, carisma, belleza y un cuerpazo, el cual obtuvo gracias al pole dance, sus rutinas en el gym y su dieta.

Recibe cientos de halagos

Esta vez, la intérprete se dejó ver con una blusa negra sin mangas, muy ceñida y unos jeans de mezclilla azul ajustados, para completar su look llevó el pelo recogido y unos lentes de sol. Como era de esperarse, sus fans comenzaron a hablar de ella y todos coincidieron en que se ve espectacular con su "street style".

Siempre luce espectacular. Foto: Especial.

El éxito de León no es algo gratuito, ella ha trabajado muchísimo, es ex vocalista de “T' de Tila” y “Playa Limbo”. Pero eso no es todo, porque también ha incursionado como actriz: en 2016, debutó como actriz participando en la serie Guerra de ídolos, de Telemundo y Netflix, pero también participa en teatro, tiene una carrera como solista y constantemente participa como conductora en programas musicales.

La cantante es una experta en moda y como toda una diva conoce todos los trucos de belleza para terminar de lucir perfecta; es por ello que los accesorios siempre son necesarios para elevar sus looks y darles un toque más sofisticado y juvenil. Recientemente también lanzó un nuevo sencillo llamado “Cruda”, el cual ya está disponible en todas las plataformas de streaming.

