VIDEO | Karol G presume su figura en Instagram con top y minifalda sin miedo al qué dirán

Este año, Karol G se logró convertir en una de las mayores exponentes del reggaetón, rompiendo así con los estereotipos de que solo los hombres pueden lograr triunfar en el género urbano; además, sus canciones se han vuelto un himno para muchas seguidoras que, como ella, se han enfrentado a una ruptura que las dejó con el corazón roto.

Pero además de sus éxitos y sus canciones llenas de empoderamiento "La Bichota" también ha logrado conquistar a todos en redes sociales, plataformas que han sido testigo de su último cambio de look, mismo que generó mucha controversia con la actual esposa de su ex, Anuel AA, ya que esta no dudó en emitir indirectas en contra de la intérprete.

No obstante, Karol G ha demostrado que ya pasó de página, por lo cual se ha centrado más en su carrera musical y en su proceso de aceptación personal, ya que, en entrevistas previas, la reggaetonera ha afirmado que llegó a batallar mucho con la imagen que le proyectaba el espejo.

Así encendió Karol G las redes sociales

Con dicha confesión, muchas de sus seguidoras se sintieron identificadas, conectando aún más a la intérprete de "MAMII" con sus fans, mismos que le mostraron su apoyo incondicional.

Gracias a lo cual, hoy en día Karol G ha logrado compartir sus fotografías sin ningún tipo de filtro, mostrando así lo orgullosa que está de ella y de su cuerpo.

Así con una serie de fotos y clips en falda y top, Karol G nuevamente retó a los prejuicios y mostró lo cómoda y feliz que se siente con la figura que tiene, ante lo cual, sus fans no dudaron en elogiarla.

De hecho, la publicación compartida por la colombiana ya cuenta con más de 2 millones 500 me gusta, así como miles de comentarios donde se halaga la belleza de la interprete, quien este año se ha hecho acreedora a múltiples ovaciones y premios musicales.

En las pics podemos ver una de las facetas más sensuales de Karol G, quien como de costumbre se volvió a hacer viral en redes sociales.

