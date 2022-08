Karol G rechazó papel en “Aquaman” junto a Jason Momoa por polémica condición

Karol G sigue sumando éxitos a su carrera como cantante de reguetón y su talento captó la atención de DC Comics, por lo que recibió una tentadora oferta para ser parte de la cinta “Aquaman” junto a Jason Momoa, algo que tuvo que rechazar debido a una polémica condición que le impediría perseguir uno de sus grandes sueños.

La intérprete de “Provenza” ha llevado su música a todo el mundo con su exitosa gira y ha compartido el escenario con cantantes como la estrella de RBD Anahí, aunque esto no habría sido posible si hubiera aceptado el papel como villana en la película de DC Comics por el que tenía que dejar de lado sus proyectos en la industria por ocho meses.

Te puede interesar: Karol G estremece a sus seguidores con tráiler de su nuevo clip musical | VIDEO

En entrevista con Jorge Pabón, la cantante colombiana se dijo honrada por haber sido considerada para un proyecto tan importante en el cine; sin embargo, en ese momento sus esfuerzos estaban enfocados en hacer crecer su carrera en la música, un sueño que ha hecho realidad.

Karol G rechazó papel en "Aquaman". Foto: Instagram @karolg

“A mí me ofrecieron un papel para la película de 'Aquaman', un papel super chimba, pero el compromiso era tan grande que me daba susto soltar, tenía que dejar de hacer música por ocho meses y primero lo primero. Mi música es lo más primordial en este momento, tuve que rechazar ese papel. A mi me encantaría ser la mala de la película”, dijo.

No descarta la actuación

La “Bichota” fue nominada en 15 categorías en los premios Billboard Latinos, sólo superada por Bad Bunny quien triunfó en el séptimo arte por “Tren Bala” junto a estrellas de Hollywood como Brad Pitt, Aaron Taylor-Johnson, Sandra Bullock y Joey King.

Karol G no descartó incursionar en la actuación en donde también ha mostrado su talento, pues participo en la serie “Griselda” junto a la actriz barranquillera Sofía Vergara en la que realizó el papel de Carla una joven obligada a transportar droga de Colombia a Estados Unidos.

Te puede interesar: Karol G: La canción que "La Bichota" le dedicó a Yailin, la más viral tras bajarle a Anuel AA y pocos conocen

A través de redes sociales, la cantante anunció que este viernes 26 de agosto estrenará su sencillo “Gatúbela” que es parte de su cuarto álbum de estudio y en el que realiza una colaboración con el puertorriqueño Maldy, quien es integrante del dúo Plan B.

SIGUE LEYENDO:

Presidente de Colombia recibe a su homólogo español al ritmo de "Bizcochito" de Rosalía y "Bichota" de Karol G"

Karol G olvida a Anuel AA; esta foto confirmaría que ya tiene nuevo novio

Karol G: Él es Feid el reggaetonero que le habría robado el corazón a "La Bichota"