Karol G: Él es Feid el reggaetonero que le habría robado el corazón a "La Bichota"

Una de las representantes del género urbano que más reconocimiento se ha ganado en los últimos años es Karol G, quien gracias a su talento vocal y pegajosas canciones de reggaetón ha logrado posicionarse como una de las estrellas favoritas del momento.

De hecho, Karol G ha sido acreedora de diversos premios en este año, siendo una de las cantantes más galardonadas en la última edición de los Premios Juventud, donde además de ser reconocida por su tema MAMII, fue la "Artista de la Juventud - Femenino" de este 2022.

Pero al parecer, la bichota mayor no solo sigue abriéndose camino en su carrera sino que aparentemente ya decidió darse otra oportunidad en el amor, esta vez con el también reggaetonero Feid.

Los rumores del romance entre Karol G y Feid llevan varios meses germinándose, sin embargo, hasta ahora no se tenía ninguna foto o prueba que comprobara este amor. Sin embargo, de acuerdo con "Chisme No Like", ambos subieron una foto a sus instastories que confirmaría su relación romántica.

SIGUE LEYENDO: Karol G olvida a Anuel AA; esta foto confirmaría que ya tiene nuevo novio

Pues, según informó el medio la presunta pareja compartió videos en sus respectivas cuentas apareciendo con una pegatina de corazón en el rostro del otro, pues mientras a Karol G le cubría la carita un sticker de color rojo a Feid lo tapaba uno en tono verde.

¿Quién es Feid, el presunto nuevo novio de Karol G?

Salomón Villada Hoyos, conocido artísticamente como Feid es un colombiano que además de ser un cantante del género urbano es un productor musical que ha trabajado con artistas de la talla de J Balvin, Manuel Turizo y Maluma.

El nuevo novio de Karol G es conocido en redes sociales como FERXXO

A sus 30 años, el nuevo novio de Karol G ha sido nominado en varios premios musicales, aunque fue hasta este año que fue galardonado en los Premios Tu Música Urbana, donde ganó dos categorías: Top Rising Star Masculino y Álbum del año nuevo artista.

Otros datos curiosos de Feid son que hace un año fue nominado a los Premio Lo Nuestro en la categoría de "Remix del Año" por la canción "Porfa (Remix)", canción que entona a lado de Justin Quiles, J Balvin, Nicky Jam, Maluma y Sech.

Y por si fuera poco, Feid tiene una canción en la que une su voz con su presunta amada, la cual se titula "FRIKI" y fue uno de sus primeros acercamientos con Karol G en 2021.

SIGUE LEYENDO: Karol G publica foto en la cama, escribe mensaje y alborota a los fanáticos: "qué rico que estuvieras aquí"