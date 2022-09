Karol G impone tendencia con el vestido ideal para todas las mujeres

Karol G confirmó, hace unos días que dará una serie de shows en Puerto Rico. La cantante colombiana de 31 años era muy esperada por el público puertorriqueño que agotó las dos funciones en cuestión de horas.

“11 de Marzo. Estadio Hiram Bithorn. San Juan Puerto Rico” indicó Karol G sobre su presentación en el país natal de su ex pareja Anuel AA. Algunos de los fans de la intérprete de "Tusa" siguen ilusionados con una posible reconciliación con su antiguo novio.

En las últimas horas, Karol G volvió a confirmar toda su belleza en las comunidades virtuales. La morocha compartió varias fotografías en su cuenta oficial de Instagram que se llevaron todos los suspiros de sus millones de seguidores de alrededor del mundo. La latina posó con un look informal, compuesto con un vestido largo de satén con un estampado de mandalas en color rojo y azul y unas tenis blancas y rojas, de una reconocida marca de ropa deportiva. La oriunda de Medellín complementó su look con su largo cabello rojo suelto, un delicado make up, un collar y accesorios de plata y oro.

Karol G posando. Fuente: Instagram Karol G

“Mañana empiezo el tour … YA NO AGUANTO MASSSSS YA QUIEROOOO VERLOOOOOOOSSSSSS” fue el simple y alegre texto que eligió Karol G como pie de foto para su mencionado post en la popular red de la camarita.

Esta mencionada publicación de la ex pareja de Anuel AA obtuvo en Instagram miles de likes superando con facilidad la barrera del millón ochocientos un mil corazones en tan solo horas. “Ese color cada día te queda más hermoso hermana.. te amamos y nos haces falta..”, “Muero por verla en el escenario de sus conciertos con ese pelazo rojo” y “Alguien se da cuenta que esta patrocinando Adidas jaajjaajjaja bien chikita aguante Adidas” fueron algunos de los mensajes que recibió “La Bichota”.