VIDEO | Karol G habla del aumento de senos que se hizo a los 18 años y dice por qué ya no lo volvería a hacer

Karol G es una de las mujeres más importantes de la música latina, su imagen no nada más es importante para el género urbano sino también para todas las mujeres que ven en la colombiana a un ídolo e inspiración para cumplir sus objetivos, sueños y todas las metas.

Aunque millones de personas quieren ser como la cantante intérprete de temas como “Bichota”, “Tusa”, “Mamiii”, “El makinon”, “Secreto”, “Culpables”, "200 copas” y “Ay, ¡Dios Mío!”, en una entrevista para la revista Vogue declaró que tiene una cirugía que no la hace muy feliz, pues aseguró que si estuviera nuevamente en esa posición no cambiaría nada de su cuerpo.

Karol G destacó que le gusta que las mujeres latinas se les caracterice por las curvas, mencionó que busca estar saludable y tener una vida balanceada entre ejercicio y alimentación, pero también dejó ver que debido a la cultura en la que fue criada en Colombia, las cirugías estéticas eran algo que siempre estuvieron a su alcance y era “normal” que desde adolescente emperezan a practicarse algunas y la más populares era el aumento de senos.

“Desde pequeñitas todo el mundo lo debía tener, yo durante mucho tiempo no lo quise, pero llegó un punto en el que dije ‘lo debo tener, soy la única que no las tiene’ y me puse, yo tengo aumento desde los 18 años”, declaró.

Aunque argumentó que sí le gustan los implantes de senos que tiene y que le encanta como se le ven, en la actualidad tiene otra forma de pensar que si ahora estuviera en esa posición y esa edad ya no se sometería al cambio.

“Si yo tuviera la forma de pensar que tengo hoy en ese momento no me las hubiera hecho, porque fue un efecto de la sociedad, lo hice porque todo el mundo lo hacía, el entorno alcanza a cambiar su pensamiento”, describió la artista colombiana.

