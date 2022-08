KARD: El grupo de K-Pop que hace covers a Karol G, Bad Bunny y Rosalía | VIDEO

A través de redes sociales se ha popularizado una banda de K-Pop debido a que realizan covers de artistas latinos, pues su español suena increíblemente bien. Su nombre es KARD y desde el 2017 hacen música juntos.

Así hacen sus covers

Hace unas semanas, la agrupación de pop coreano subió un video donde hacen covers a las canciones más populares del momento, por lo que no dudaron en cantar canciones de artistas como Karol G, Bad Bunny, Rosalía o Harry Styles.

Sin embargo, las que más se han viralizaron son las de los cantantes latinos, ya que su forma de cantar en español es tan buena como la de los originales. De hecho, la cantante colombiana, Karol G, se enteró de esto y hasta lo compartió orgullosa en su cuenta de Instagram.

Entre las canciones que el grupo canta se encuentran: "CHICKEN TERIYAK" de Rosalía; "Tití Me Preguntó" de Bad Bunny; "PROVENZA" de Karol G y As It Was de Harry Styles.

¿Quiénes son KARD?

La banda integrada por dos chicas y dos chicos debutó un 19 de julio de 2017. Es conocida por ser una de las primeras agrupaciones mixtas dentro del K-Pop y tener un miembro estadounidense (BM) y tres coreanos (J.seph, Somin, Jiwoo).

La miembro más joven, Jiwoo, nació un 4 de octubre de 1996 en Corea del Sur y fuge como vocalista, rapera y bailarina. Le sigue Somin, vocalista principal, bailarina y visual que nació un 22 de agosto de 1996 también en Surcorea. Luego está BM, el rapero y bailarín principal que nació un 20 de octubre de 1992 en Estados Unidos y finalmente J.seph, quien es el rapero principal y nació el 21 de junio de 1992.

(Créditos: Facebook/KARD)

Su estilo musical

Desde su debut con el mini álbum “HOLA HOLA” la banda demostró su amor por el idioma español al cantar en dicho idioma, por lo que al poco tiempo se popularizaron entre el público hispano. De hecho, han visitado varias veces nuestro país y cuentan con miles de fans que mexicanos que los apoyan.

