Karol G revela que Anahí estaba nerviosa antes de saltar al escenario con ella para cantar "Sálvame" | VIDEO

En junio de este 2022 Karol G sorprendió a su público mexicano, en la Arena Ciudad de México, tras darles una sorpresa que no tuvo precio: invitó al escenario a Anahí para interpretar una de las canciones más famosas de la agrupación RBD, "Sálvame", hecho que provocó que ambas rompieran en llanto y se fusionaran en un abrazo.

Los espectadores ovacionaron a la actriz cuando apareció con un outfit negro y su sombrero rosa clásico al estilo Mía Colucci, personaje que interpretó dentro de la telenovela "Rebelde" en el 2004. Por su parte, "La Bichota" también se puso un sombrero vaquero del mismo color para cantar una melodía que no pertenece a su género.

Ahora, Karol G habló un poco de ésta experiencia y de las enormes ganas que tenía de que Anahí participara en el evento que formó parte del "Bichota Tour Reloaded". Reveló la emoción que embargó a la mexicana previo a saltar frente al público que las amó a las dos porque desde el primer momento hicieron un "clic".

¿Qué dijo Karol G sobre Anahí?

Durante una entrevista para Molusco TV, difundida en redes sociales, Karol G narró que la canción "Sálvame" de RBD significa mucho para ella, pues "me salvó de muchas cosas en mi juventud", mencionó. De igual manera, reveló que tras invitar a Anahí a participar en su show se mostró muy asustada al pensar que no encajaría con su público.

"La invité y ella estaba súper asustada. O sea, ella yo creo que ella en su corazón sentía que mi público no se iba a conectar con ella. Me decía que cómo iba a conectar con mi público que era diferente al de ella. Yo le dije 'no, mi público y yo crecimos con tu música'", platicó.

De igual manera explicó el motivo por el que no quiso cantar más, pues sintió que interrumpió su momento y hasta que bajaría el ritmo que tenían todos los espectadores.

"Incluso el día que llegó estaba súper nerviosa pensando que... yo le decía cántate otra y ella dijo 'no, yo no quiero interrumpir tu show, no quiero bajar la energía, te lo pido por favor'".

Al final, explicó que el sueño que cumplió, siente que también se lo hizo realidad a las personas que al igual que ella adoran a la cantante y actriz mexicana. Por su parte, Anahí aseguró que ama a Karol G y que le "regalaron la noche más hermosa del mundo" en aquella ocasión.

