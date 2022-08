Sarah Jessica Parker deja ver sus canas con orgullo; asegura que no es por valentía

El paso del tiempo es algo inevitable, pero que preocupa mucho a las personas, en especial a las que conforman el mundo del espectáculo, pues viven de su imagen. Sin embargo, existen figuras que aceptan las marcas que la edad les otorgan y las lucen con orgullo. Es el caso de Sarah Jessica Parker, quien no tiene problemas con enseñarle al mundo sus canas a las que considera una simplificación de su imagen.

La actriz de "Sex and the City" declaró para Allure que no puede darse el lujo de perder horas "un color base cada dos semanas". Cabe destacar que aseguró que su acción no es por valentía, sino por un acto de pereza. Sus hilos de plata llamaron mucho la atención la primera vez que las mostró en un lugar público, entonces se viralizó por ser una "revolucionaria".

Sarah Jessica Parker recordó que pasó meses hablando sobre el tema y su supuesta valentía con los medios de comunicación. Y es que al ser también una figura de la moda no es "natural" que se "descuide", pero ella siempre trató su caso de la mejor manera. De igual manera aclaró que le preocupa más sentirse bien consigo misma y obedecer a sus estándares; no le interesa la opinión de los demás.

Sarah Jessica Parker muestra con orgullos sus canas (Foto: Splash News/The Grosby Group)

Sarah Jessica Parker envía poderoso mensaje a las mujeres

Pero no sólo son las canas, existen marcas que se generan con el paso de los años y que muchos buscan esconder o eliminar con ayuda de las cirugías estéticas, mismas que se han puesto de moda. Ella, por su parte explicó que desea hacer "un millón de cosas con su tiempo libre" y no preservarse o "volver a los 15 años".

Sarah Jessica Parker está en el proyecto #LookForwardProject de RoC, donde presta su voz, y que es una iniciativa que celebra el poder del optimismo y mejorar la salud. Es justo en éste espacio donde emite mensajes para las mujeres para que encuentren un bienestar en sus vidas.

Es justo ahí donde aclaró que muchas veces el paso del tiempo no se ve igual para los hombres como a las mujeres, pues cuando fue fotografiada con su amigo en un almuerzo, éste estaba lleno de canas y no lo tomaron en cuenta como a ella.

SIGUE LEYENDO:

Karely Ruiz: Éstas son las mejores FOTOS de su aventura por Colombia

MasterChef Celebrity: Nuevo integrante se une a la cocina más famosa de México

Anabel Gutiérrez y la vez que contó como Florinda Meza la humilló, la hizo llorar y por poco y la corren de "Chespirito"