Anabel Gutiérrez y la vez que contó como Florinda Meza la humilló, la hizo llorar y por poco y la corren de "Chespirito"

La entrañable actriz Anabel Gutiérrez se despidió del mundo el pasado domingo a los 89 años de edad para tristeza de quienes tuvieron la oportunidad de ver sus películas, familiares y el mundo del espectáculo. Aunque debutó en el cine a temprana edad fue la cinta "Escuela de vagabundos", a lado de Pedro Infante, la que la catapultó a la fama en 1955.

Desde entonces fueron varias las películas en las que trabajo al igual que en la televisión. Uno de los papeles que la audiencia mexicana disfrutó fue la de "Doña Espotaverderona", madre de la "Chimoltrufia", interpretada por Florinda Meza, dentro de la serie Chespirito.

Durante una amena charla con el experto en cine Óscar Uriel recordó parte de su trayectoria artística en la Época de Oro del cine mexicano, además de su relación con muchos de sus compañeros de quienes dijo que fueron maravillosas personas y excelentes histriones. Sin embargo, hubo una persona con la que no tuvo química y aunque no quiso nombrarla terminó por contar su mala experiencia.

¿Qué actriz chocó con Anabel Gutiérrez?

Anabel Gutiérrez participó en la serie Chespirito como la mamá de la Chimoltrufia, papel que obtuvo gracias a que le habló Roberto Gómez Bolaños, creador del proyecto. Debido a que ambos habían trabajado varios años antes, el comediante ya conocía su talento por lo que no dudó en invitarla para que trabajara con él; ella gustosa aceptó.

En la entrevista recordó que ella misma eligió su vestimenta y de igual forma que tanto "Chespirito" como el elenco que conformó su universo la trataron muy bien a excepción de una persona. Aunque en principio no dijo su nombre, terminó por señalar a Florinda Meza, quien le hizo pasar malos ratos.

Anabel Gutiérrez mencionó que "hacía muchos corajes con una persona", motivo que provocó que los altos mandos de la televisora de San Ángel la amenazaran de despedirla en caso de volver a verla llorando a causa de un disgusto con esa "persona".

"Es era el problema que había con ella. no digo que sea mala persona, no, pero tiene un carácter muy difícil. Y se lo digo y si me está viendo... así es, un carácter medio y sí había veces. Un dijo: 'te voy a llevar al camerino, dije ¿a mi al camerino, para qué Florinda?, para enseñarte a ser actriz. Dije ¡ah! Bueno, actriz eres de cine, pero de televisión no", reveló Anabel Gutiérrez.

El comentario que le hizo Florinda Meza a la primera actriz lo escuchó el dueño de la empresa Emilio Azcárraga Milmo "El Tigre", algo que "le dio coraje" a la viuda de Roberto Gómez Bolaños.

La ANDA lamentó la muerte de la actriz Anabel Gutiérrez (Foto: TW @andactores)

Florinda Meza reacciona a la muerte de Anabel Gutiérrez

Tras conocer la muerte de Anabel Gutiérrez era natural que Florinda Meza se manifestara. Fue en su cuenta de Instagram donde envió su pésame a la familia y a todo México que tanto quiso a la primera actriz. "La Chimoltrufia está de luto, se nos fue la gran Anabel Gutiérrez. Mi más sentido pésame a su familia y a México", escribió.

Florinda Meza envió su pésame a la familia de Anabel Gutiérrez (Foto: IG @florindamezach1)

