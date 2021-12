Paulina Porizkova y Sarah Jessica Parker: El poder de la edad

Por un lado, tenemos a las personas que buscan la pócima de la eterna juventud, sometiéndose a tratamientos estéticos y quirúrgicos, dietas, ejercicios y todo lo que surja. Por otro lado, están los antagonistas, los naturistas que dicen que hay que envejecer con dignidad, al natural.

Entre esos dos extremos, nace un movimiento que celebra la belleza madura, trabajada, conservada, pero que se acepta, asume y se vive feliz. Paulina Porizkova, una de las modelos más famosas de los 80's, encabeza esta línea de pensamiento, no solamente hablando, sino dejándose ver con arrugas y marcas de sus cincuenta y tantos años en redes sociales redefiniendo el concepto de la edad. Shock también provocó cuando la famosa protagonista de Sex and the city, Sarah Jessica Parker, se dejó ver con canas en público, casual y segura.

Creo que todos tenemos un momento en donde caes en cuenta de que ya no eres una niña. A mí me llegó cuando tuve que cambiar mi primera cirugía estética por una de tiroides. A unos días de cumplir mis 49 años, de Navidad y de la llegada de un nuevo año, me detengo a darle un resignificado a mi edad. Puede ser parte de la melancolía de fin de año, pero vivir bien y feliz es definitivamente el capricho millonario número uno por excelencia.

No se trata de vivir años, sino de "ponerle vida a los años" como decía la canción de Arjona. La edad llega de repente, mientras estás ocupado en vivir, o más bien, sobrevivir. De pronto, las insignias físicas de la edad llegan solas, aquellas líneas de expresión que ya no borra el botox, las canas que hay que cubrir con tinte más seguido, las hormonas que ya no cooperan como antes y así, de pronto, vas envejeciendo.

Es momento de cuidarnos, física y emocionalmente, pero más que nada, de dejar de estar en guerra con los signos de lo inminente. No quiero decir dejarnos ir, más bien me situó en la línea de pensamiento de Porizkova, de que la edad nos empodere, de vivir felices en nuestra piel, de gozar lo que comemos y cómo nos sentimos.

Y esta vez resignificar mis propósitos de año nuevo basados en este enfoque 360, en donde estar sano de mente y cuerpo será la prioridad en todo momento.

Diversas personalidades han redefinido la idea de envejecer.

La exmodelo Paulina Porizkova ha sido una partidaria del movimiento.

Sarah Jessica Parker es otra de las mujeres que se han unido a esta ola.

Hay que poner como prioridad cuidarnos de una manera integral.

