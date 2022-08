William Levy: ¿Quién es Vanesa Romero, la presunta novia del actor cubano? | FOTOS

Hace un par de días el reconocido periodista de espectáculos, Álex Kaffie, dio a conocer que la prensa de España maneja el rumor de que el actor William Levy tiene un romance secreto con la modelo española Vanesa Romero, algo que ninguno de los dos ha salido a aclarar o desmentir.

Cabe mencionar que la originaria de Alicante se separó de su esposo el productor musical Emilio Esteban hecho por el cual podrían tener la relación a la sombra y no levantar polémicas innecesarias. Sin embargo, desde que se dio a conocer el supuesto hecho muchos internautas se han preguntado quién es la mujer que le habría robado el corazón al cubano.

Vanesa Romero es originaria de Alicante, España (Foto: IG @vanesa_romero)

Para empezar, es menester mencionar que William Levy llamó la atención después de que se separó de Elizabeth Gutiérrez, pues ambos se consolidaron como una de las parejas más queridas por el público. La relación de casi dos décadas llegó a su fin y fue el mismo actor quien lo anunció a través de sus redes sociales a principios de este 2022.

Como era de esperarse, los medios de comunicación se acercaron a él para conocer los detalle; sin embargo, él les pidió que no le preguntaran más sobre la actriz y modelo. Soltero y meses después del hecho se le comenzó a relacionar con Vanesa Romero a quien habría conocido cuando subastó sus besos por miles de euros.

¿Quién es Vanesa Romero?

Vanesa Romero Torres, como se mencionó con antelación, una presentadora, modelo y actriz española de 44 años de edad. Nació el 4 de junio de 1978. Es conocida en su región por sus papeles de Raquel Villanueva en "La que se avecina" y de Ana en "Aquí no hay quien viva".

Vanesa Romero es una reconocida actriz, presentadora y modelo (Foto: IG @vanesa_romero)

En el 2012 estuvo casada con el productor Alberto Cabalero; sin embargo su relación no prosperó por lo que se dio una nueva oportunidad con Emilio Esteban. Ella misma fue la que dio a conocer su última ruptura y aunque entonces no quiso entrar en detalles aclaró que es "bastante transparente con vosotros", por lo que de ser cierto no tardaría en confirmar o desmentir su relación con William Levy.

Vanesa Romero asegura que es transparente con la prensa, por lo que no tardará en aclarar los rumores (Foto: IG @vanesa_romero)

