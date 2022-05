"Los más tóxicos": William Levy y Elizabeth Gutiérrez comienzan una guerra de indirectas en redes sociales

A pesar de que desde a inicios de este año William Levy dio a conocer su separación con Elizabeth Gutiérrez, madre de sus hijos, en los últimos días, el actor publicó una serie de mensajes que harían referencia a su expareja.

Pues, aunque no hace mención directa de Elizabeth Gutiérrez sus fans aseguran que lo único que le faltó para que el mensaje fuera claro era etiquetar a la guapa actriz, quien de hecho, también se unió a la emisión de indirectas en redes sociales.

De hecho, al conjuntar las publicaciones de ambos actores, queda claro que la separación se dio a causa de William Levy, quien según se sabe, le fue infiel en múltiples ocasiones a Gutiérrez.

Aún así, todo parece indicar que quien fuera el protagonista masculino de la última versión de 'Café con aroma de mujer' está arrepentido de haber perdido a su mujer, o al menos eso es lo que especularon sus seguidores, luego de ver un reel que compartió el histrión en sus instastories.

William Levy, quien se encuentra trabajando en la serie de Montecristo, también compartió diversas reflexiones sobre aprovechar la vida y tomar todo aquello que nos da felicidad, aunque el mensaje que más impactó a sus seguidores fue el que hizo en referencia a cuidar a "esa persona que realmente vale la pena".

Ya que este fue interpretado como una indirecta velada para Elizabeth Gutiérrez, quien por su parte posteó un mensaje que aunque no mencionaba de manera directa al galán de telenovelas, podría hacer referencia a los conflictos que los llevaron a terminar su tortuoso amor.

“The words didn’t hurt me. The person who said them did (Las palabras no me lastimaron. La persona que las dijo, sí)”, escribió Elizabeth Gutiérrez en una de sus instastories.