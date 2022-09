Noelia sube la temperatura en su cumpleaños 43 con atrevido body rojo y transparencias | VIDEO

Noelia está de manteles largos y no dudó en celebrar con sus millones de fans en Instagram. La cantante cumplió 43 años este miércoles 31 de agosto y compartió con sus seguidores un video en el que se lució con un atrevido body rojo y transparencias, imágenes con las que elevó la temperatura al presumir toda su belleza.

La puertorriqueña se ha caracterizado por su forma arriesgada y reveladora de vestir, y para festejar un año más de vida llena de éxitos no fue la excepción, pues sorprendió a sus admiradores con su sensualidad en un clip que ya ha recibido decenas de felicitaciones y miles de "likes".

Noelia se luce en atrevidos atuendos y conquista la red. Foto: IG @noeliaofficial

Noelia cumple 43 años y celebra en grande

Noelia se lució con sus 2.7 millones de seguidores en la plataforma de Meta presumiendo su curvilínea silueta en look sensual, el cual compartió en un clip con el que encantó a sus fans al demostrar que festejaría a lo grande, imágenes que musicalizó con la canción "I'm So Excited" de The Pointer Sisters.

"Party Time. It's my birthday and I do what I want to" (Tiempo de fiesta. Es mi cumpleaños y hago lo que quiero), fue la frase que la cantante utilizó para acompañar el video en el que se le ve caminando hacía un lujoso auto, vistiendo un entallado body que resaltó su silueta.

En las imágenes que compartió la intérprete de temas como "Tú", "Candela" y "En mi mente estás" se le observa caminando y luciendo con mucho estilo su look rockero y revelador, pues viste un enterizo rojo con medias de red que le dan ese toque de transparencias al atuendo, y que combinó con chamarra de cuero y botas altas de plataforma.

La pueetorriqueña celebró su cumpleaños 43. Foto: IG @noeliaofficial

Noelia Lorenzo Monge, nombre real de la cantante, es originaria de Puerto Rico, inició su carrera musical a finales de los años 90, ganando gran fama con canciones como "Tú", "Te Amo", "Clávame tu amor", "Cómo duele" y el clásico "Candela". Hoy, a sus 43 años, se ha convertido en exitosa empresaria, además de ser actriz y modelo.

A principios del año 2019 anunció que combinaría su vida como cantante con las grabaciones de películas para adultos y la venta de artículos sensuales a través de su marca Noelicious, donde sus leggins con transparencias han sido los favoritos, y para enero del 2021 dio a conocer que se uniría a la plataforma OnlyFans.

