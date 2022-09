M'Balia de OV7 confirma que se casará con su novio, un chico trans

La integrante de OV7, M’Balia Marichal confirmó que próximamente llegará al altar con su novio, Alex Tinajero, con el que ha salido desde hace un tiempo y se ve muy enamorada. El ahora prometido de la cantante llamó la atención del público y de algunos medios debido a que es un chico trans, sin embargo, esto no ha sido impedimento para que la artista demuestre su amor en redes sociales.

M’Balia está en uno de los mejores momentos de su vida, pues además ser parte del "Tour 30 años" de OV7, la intérprete de 43 años está disfrutando de su relación con Alex, quien era un fan de la banda que la flechó. Ahora, la pareja ya se comprometió, por lo que dio algunos detalles de cómo fue la "pedida de mano" y sus planes en los próximos meses para poder organizar su boda.

M'Balia de OV7 se casa con su novio

A su llegado al Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México, la integrante del grupo de pop se encontró con los medios de comunicación y reveló que su novio ya le entregó en anillo de compromiso. La también actriz admitió que no fue fácil para Alex entregarle la sortija debido a que ella estaba muy ocupada con sus compromisos con la gira.

M'Balia y Alex se quieren casar este año Foto: IG @mulatamarichal

“Ya tengo anillo, les dije que les iba a enseñar. (El momento de la pedida) fue muy emotivo, lo hizo con la gente que más quiero. Le costó mucho trabajo porque con el calendario de ensayos nos movieron los horarios, que sí podía, que no podía, que estaba cansado, no quería salir, él quería hacer algo súper espectacular y tuvo que ir como según se pudo, moviendo el plan hasta que se logró”, contó la intérprete de "No es obsesión", quien agregó que ni su hermano Kalimba ni tampoco su mamá, pudieron estar presentes.

La miembro de OV7 aclaró que hasta el momento no ha definido una fecha para el enlace matrimonial, el cual dijo desearía que fuera este año; sin embargo, ya decidieron que sus respectivas despedidas de solteros será en ciudad de Las Vegas, Nevada, en Estados Unidos.

La pareja presume su amor en redes sociales Foto: IG @mulatamarichal

“No hay fecha aún, ya les contaremos. Todo depende del calendario, estamos buscando justamente ese huequito que nos permita este año y si no, pues se tendrá que ir a principios del siguiente”, contó M'Balia, quien aún tiene compromisos que cumplir con sus compañeros de la banda, quienes retomaron la gira después de que se especulara que no se realizaría por sus diferentes conflictos.

En tanto, la actriz dijo que sus cuatro hijos están felices, sobre todo las pequeñas, quienes pudieron estar presentes en la pedida de mano. "Las niñas felices, sobre todo que ellas pudieron estar ahí, los chiquitos no, estaban enfermos de tos así que no podían salir, pero las chiquitas sí”, recordó la artista, quien compartió un poco del emotivo momento.

