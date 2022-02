Erika Zaba confiesa cómo fue la reconciliación de OV7 ¿Volvieron por dinero?: VIDEO

Luego de 30 años trabajando juntos y con una vida entera siendo amigos, el grupo OV7 parece que por fin encontró la empatía y comunicación para dejar a un lado sus problemas personales y así volver a un escenario juntos, todo con el fin de concretar la gira que tenían pendiente, sumado a restablecer su amistad.

Esto y más fue lo que Erika Zaba, integrante de OV7, confesó en el programa Miembros al Aire, mismo donde precisó cómo fue que se reconciliaron y si el regreso a los escenarios se debió por dinero o alguna otra razón.

Con la sinceridad que le caracteriza, Erika Zaba recordó qué pasó entre los integrantes del grupo.

A la pregunta directa de si volvieron por el dinero, Erika dijo: "No, volvimos por el público", lo cual causó revuelo y dudas entre los conductores de Miembros al Aire.

Ante esto, la misma Erika confrontó a los conductores diciendo que ellos también trabajan "por billete".

En este sentido, Erika Zaba reflexionó sobre sí el dinero es más importante para ellos en esta vuelta a los escenarios, o si lo es la amistad de tantos años.

"El dinero no es el motor principal. Fue el amor al público. Claro que hay billete, pero no es negocio de nosotros. Claro que hay amistad, pero tú no puedes terminar una carrera de 30 años de un grupo así, sólo desaparecieron y ya, es una relación de los siete integrantes y con el público", reflexionó la cantante.