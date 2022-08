El Señor de los Cielos: Rafael Amaya revela si “chacorta” regresa a la temporada 8

Fue a inicios de este 2022, cuando Telemundo y Rafael Amaya confirmaron el regreso de “El Señor de los Cielos” con una octava temporada luego que el actor se recuperó de las adicciones a las drogas, regresa con el papel que lo llevó a la cima del éxito.

Con el regreso de Rafael Amaya como Aurelio Casillas, fanáticos de la serie más exitosa, se encuentran ilusionados pues creen que si el personaje principal pudo regresar de la muerte, también podría regresar a la historia “Chacorta”, quien en ficción es hermano del personaje principal, así como Mónica Robles.

Ante esto es el propio Rafael Amaya quien reveló si el personaje interpretado por Raúl Méndez regresará o no a la octava temporada de “El Señor de los Cielos”.

Fue por medio de una entrevista que hizo para redes sociales en donde Rafael Amaya reveló sí es que el personaje de “Chacorta” regresa o no a la octava temporada.

Cabe resaltar que “Chacorta” es uno de los personajes más queridos por el fandom de “El Señor de los Cielos”, y muchos aseguran que pudo haber dado mucho más y es que Raúl Méndez sólo participó en las dos primeras temporadas ya que en el inicio de la tercera se reveló que había sido asesinado, ante su posible regreso a la nueva edición de esta serie Amaya dijo lo siguiente:

“Pues el no tiene cabeza, no sé cómo va a regresar a lo mejor regresa como The Walking Dead o algo así (risas)” dijo Rafael Amaya