El señor de los cielos: El radical cambio de "Mónica Robles" a 10 años de la primera temporada

Fue en el año 2013 cuando salió a la luz el primer capítulo de la serie “El señor de los cielos”, cuyo éxito la ha llevado a extenderse hasta la octava temporada la cual no ha salido al aire, sin embargo, ya se confirmó que tendrá la participación de Rafael Amaya.

A lo largo de estas ocho temporadas hemos visto desfilar a cientos de actores que han sido parte de esta historia entre los protagonistas de “El Señor de los cielos” se encuentra Fernanda Castillo quién dio vida a la inolvidable “Mónica Robles”.

Fernanda Castillo le dijo adiós a “Mónica Robles”

Mónica Robles apareció desde la primera temporada y tuvo una muerte trágica en el final de la temporada 5 de “El Señor de los Cielos”, desde entonces su intérprete, Fernanda Castillo ha logrado deshacerse de su entrañable papel el cual recuerda con mucho cariño y se ha dado paso a trabajar en otras producciones.

Si bien, en varias ocasiones, Fernanda Castillo ha revelado que “Mónica Robles” le cambió la vida y es un personaje a quien le debe mucho y que además está muy agradecida con él, también sabe que no toda la vida podía seguir encasillada con esta mujer que ha regalado al mundo frases inolvidables como: “Tú eres la “mientras yo no estoy” y como ya llegué, ¡te me vas yendo mijita!”.

Es por eso que ahora la vemos más que feliz en su etapa como mamá en la cual debutó el pasado año 2020 con su pequeño Liam, ahora Fernanda Castillo combina esta hermosa etapa con su trabajo como actriz.

Aunque pocos conocen la etapa de Fernanda como cantante, la verdad es que lo hace y muy bien, no por nada ha participado en obras musicales, tal y como actualmente lo hace con “Siete veces adiós”, puesta en escena que puedes disfrutar en el teatro Ramíro Jímenez en la CDMX.

Fernanda Castillo más guapa que nunca

Aunque con “Mónica Robles”, Fernanda Castillo dejó ver a una mujer muy sensual y cautivó a más de uno con su físico bien torneado y un abdomen super marcado, la actriz tras dar a luz a su primer hijo, luce más guapa que nunca.

Foto: IG @fernandacga

Y es que Fernanda Castillo aunque tuvo algunos problemas de salud tras convertirse en madre afortunadamente salió adelante y logró recuperar el cuerpazo que la caracteriza, incluso la actriz se ve aún más guapa.

Foto: IG @fernandacga

