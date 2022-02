El señor de los cielos: Resumen de la primera temporada; conoce a los personajes

Luego de la confirmación de la octava temporada de El señor de los Cielos, protagonizada por Rafael Amaya, el fandom de esta exitosa serie se emocionó al saber que “Aurelio Casillas” puede volver de la muerte para proteger a su familia del daño que los colombianos quieren hacerles.

Pero sí tu no has visto ninguna de las 7 temporadas de El Señor de los Cielos, o sí las viste pero ya no recuerdas bien lo que sucedió en cada una de estas ediciones, no te preocupes que aquí te haremos un resumen de temporada por temporada y te presentaremos a los personajes principales de cada una de ellas.

Y es que, debido a que es una serie muy larga, existen muchos personajes y muchas mujeres que cayeron rendidas ante los encantos de Aurelio Casillas, así como las muertes más impactantes.

Recuerda que solo será un resumen de cada temporada, más no hablaremos capítulo por capítulo de lo que sucedió, ahora sí, aclarado ese punto, comenzaremos con lo que sucedió en la primera temporada y sus principales personajes.

¿De qué trata la primera temporada?

En esta primera parte la producción se encargó de presentar los inicios de Aurelio Casillas, quien al morir su padre tuvo que hacerse cargo no solo de su familia sino del “negocio”.

Es así como Aurelio Casillas y su hermano Victor Casillas, mejor conocido como “Chacorta” se convierten en los narcotraficantes más poderosos del país, y esto les crea grandes enemigos como los hermanos Robles, sin embargo, la hermana menor del cártel contrario, Mónica Robles está perdidamente enamorada de “El señor de los cielos” por lo que se convierte en su amante.

Aurelio decide casarse con Ximena Letrán la mujer con la que tiene tres hijos: Heriberto, Rutila y Luzma, además de ser el amor de su vida, Ximena también es hija de Cleto Letran, el mentor de Aurelio en los negocios del narcotráfico.

Además de su guerra con los Robles, Aurelio Casillas es identificado por las autoridades por lo que decide que para vivir una vida tranquila debe hacerse una cirugía en la que cambie completamente su rostro, pero un problema con la anestesia hace que todo salga mal y del quirófano termine en la cárcel, pero no todo está perdido para Aurelio Casillas, al contrario es ahí donde comienzan sus alianzas fuertes para convertirse en el gran “Señor de los cielos” pues durante la prisión se reencuentra con un amigo de la infancia quien ahora es el intachable General Daniel Jiménez Arroyo y éste le ayudará con los nexos en el gobierno.

Reparto El Señor de los Cielos 1

Los Casillas

Aurelio Casillas- Rafael Amaya

Víctor “Chacorta”- Casillas Raúl Méndez

Ximena Letrán - Ximena Herrera

Cleto Letrán- Javier Díaz Dueñas

Heriberto Casillas - Ruy Senderos

Rutila Casillas- Carmen Aub

Alba Casillas- Lisa Owen

Enemigos y aliados de Los Casillas

General Jiménez Arroyo- Juan Ríos Cantú

Isidro Robles - Guillermo Quintanilla

Guadalupe Robles- Marco Pérez

Mónica Robles- Fernanda Castillo

Marco Mejía- Gabriel Porras

Leonor Ballesteros- Carmen Villalobos

