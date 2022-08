Christian Nodal: Así suena la nueva canción, ¿se la dedica a Belinda o a Cazzu?

En los últimos meses, Christian Nodal ha estado en el ojo del huracán debido a las polémicas que ha protagonizado desde su ruptura con Belinda hasta su pelea con J.Balvin, pese a todo esto el sonorense no descuida su carrera musical, es por eso que ya prepara su nuevo sencillo.

Y aunque Nodal ha estado involucrado en muchas polémicas, tal parece que de nuevo ya se encuentra mucho más tranquilo a lado de quien se presume es su nueva novia, la trapera argentina Cazzu, pues aunque no han confirmado su relación, se han dejado ver muy enamorados en varios lugares.

Es por medio de Tiktok en donde han revelado un fragmento de lo que sería presuntamente la nueva canción de Christian Nodal, la cual es un tema de desamor, por lo que muchos aseguran que está dedicada a Belinda.

“Hoy me atacan los recuerdos, tu fantasma sigue aquí, no me cuida por las noches solo se burla de mí, aquí yo sigo tomando y voy de mal en peor porque ya me enteré que estás con alguien que te dice que te ama más que yo, sigo perdido en este vacío amor”, dice así la canción de Nodal