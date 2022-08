Romina Marcos encara a Niurka por los polémicos audios en los que llama "parásitos" a ella y a sus hermanos

Niurka enfrenta una de las polémicas más grandes que haya tenido en su carrera, pues aunque siempre se ha enfrentado con diferentes celebridades del espectáculo, está vez podría tener problemas con sus hijos, ya que se filtraron unos audios en donde les dice "parásitos". Sin embargo, Romina Marcos fue la primera en hablar del tema y encarar a su mamá.

Esta semana en el programa "Chisme No Like" se transmitieron unas grabaciones en las que la cubana se expresa de forma despectiva de sus hijos: Kiko, Romina y Emilio, a quienes tacha de “parásitos” y "mantenidos". Como era de esperarse los audios se hicieron rápidamente virales, por lo que llegaron a oídos de la ganadora de la penúltima temporada del reality de "Las Estrellas Bailan en Hoy".

Romina Marcos habla sobre los audios de Niurka

Fue la propia actriz de 54 años que por medio de su cuenta de Instagram le dio réplica a sus hijos. La única en tomar la palabra fue Romina Marcos, quien defendió a su familia, al asegurar que como muchas otras tienen problemas y no son perfectos, pero que nunca los verán peleando.

Niurka siempre se ha mostrado unida a sus hijos Foto: Especial

“Escuche el audio de mi mami, eso fue hace muchos años y la gente no tiene ni idea de lo que nosotros, como familia, hemos pasado para hoy ser más fuertes, amarnos más, respetarnos, y la gente de allá fuera lo único que quiere ver es que las familias se odien”, sentenció la también cantante de 26 años, quien desde hace mucho demuestra que apoya en todo momento a su mamá.

En el video que su mamá compartió en sus historias de Instagram, Romina aprovechó para dar un contundente mensaje al conductor Javier Ceriani y la producción del programa de YouTube "Chisme No Like", la cual, aseguró, la buscó para que hablara sobre el tema, sin embargo, ella optó por bloquearlos.

“Ningún audio, ‘Chisme No Like’, Ceriani, Javier, como te llames, no lo van a lograr, no van a vernos peleados nunca”, expresó la joven, dejando claro que su familia se encuentra muy unida a pesar de las recientes polémicas en las que están involucrados, pues hay que recordar que la nueva relación de Niurka y Juan Vidal, también ha llamado la atención de prensa, sobre todo por la discusión que tienen con Cynthia Klitbo.

