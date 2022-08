Niurka arremete contra Cynthia Klitbo; le recomienda intentar relacionarse con mujeres | VIDEO

Tal parece que la polémica del momento, aparte de la de Andrés García con Roberto Palazuelos, es sin dudas la que traen Niurka y Juan Vidal con Cynthia Klitbo, quien en su momento acusó al actor de haberla violentado y quedarle a deber un dinero que supuestamente ya saldó.

No obstante, los dimes y diretes no se hicieron esperar de parte de la cubana, quien no dudó en defender a su actual pareja de quien se dijo, le prestó el dinero para que pagara su deuda. Ante medios de comunicación y muy a su estilo desmintió los rumores aunque aclaró que no tendría problema en mantenerlo por "lo bueno que está".

Sobre los dichos de Klitbo de que no se enrolaría en polémicas debido a que "hay niveles", Niurka Marcos le dio la razón y afirmó que ella está por los cielos mientras que ella sigue "picando piedra", hecho que si deja de hacer, "desaparecería de la faz de la Tierra... Sea primera actriz o no lo seas, no va a pasar nada en las novelas si no estás".

"Yo soy vedette, soy histriónica, estoy siempre. No quiera guerra conmigo Cynthia porque sabes perfectamente que no te conviene porque yo no tengo ningún tipo de reparo en decir lo que tenga que decir. No se trata de niveles", le dijo a la actriz.

Niurka le recomienda a Cynthia Klitbo relacionarse con mujeres

Pero Niurka no dejó las cosas hasta ese punto, pues siguió lanzando comentarios en contra de Cynthia Klitbo a quien le hizo una recomendación para mejorar sus relaciones sentimentales.

"Yo creo que Cynthia cayó en un problema de alergia a los hombres. O sea, ya cuando tiene tanto problema con todos los hombres, lo mejor que puedes hacer es ya no tener más ninguno porque eres alérgica. O sea te pones muy loca con los hombres. Entonces busca otra preferencia sexual y prueba. Eso es lo que yo le aconsejo a ella", declaró Niurka.

