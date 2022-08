Alejandro Fernández: Los llamativos looks del "Potrillo" que han generado polémica

Alejandro Fernández se encuentra en medio de la polémica debido a su cambio de imagen, pues ha recibido muchas críticas por parte de usuarios de redes sociales. Sin embargo, esta no es la primera vez que "El Potrillo" llama la atención por sus extravagantes atuendos que luce tanto en sus cuentas oficiales, así como en sus conciertos.

Hace unos días, el cantante de "Como quien pierde una estrella" compartió en su cuenta de Instagram una serie de fotografías desde Venecia, Italia, lugar en el que está de vacaciones junto a su novia Karla Laveaga. Sin embargo, lo que llamó la atención fue su nueva imagen, pues lució un cabello canoso y largo, así como un estilo muy llamativo debido a que usó prendas de ropa con estampados florales.

"El Potrillo" contestó a las críticas por su nueva imagen Foto: IG @alexoficial

Las imágenes del hijo de Vicente Fernández se hicieron virales rápidamente, ya que muchos usuarios de internet comentaron sobre su look y lo criticaron duramente. En tanto, el artista, de 51 años, no se quedó cayado y contestó a con un fuerte mensaje a sus retractores, demostrando que no le importa lo que la gente diga de él.

Los looks más polémicos de Alejandro Fernández

Esta no es la primera vez que el público critica al intérprete de "Me dedique a perderte", pues desde que debutó en la música ha sido señalado por su imagen, así como su trabajo en la industria, ya que constantemente ha sido comparado con su padre "El Charro de Huentitán", quien falleció el 12 de diciembre del 2021 y que era uno de los máximos exponentes del regional mexicano.

Desde muy joven criticaron su estilo Foto: Especial

Alejandro Fernández ha impuesto moda con sus atuendos de charro Foto: IG @alexoficial

Alejandro ha tratado de alejarse del trabajo de su papá y de su hermano, encontrando su estilo, tanto en la música al cantar baladas y pop, así como en su vestimenta, pues ha innovado en sus atuendos, mostrando trajes de charro modernos, algunos entallados o hechos con materiales como el polipeil, algo que en su momento lo puso en el ojo del huracán, pero que hoy lo hace destacar sobre sus compañeros de la escena.

A pesar de que las críticas hacia su estilo no han parado, hay que destacar que el miembro de la Dinastía Fernández es un conocedor de moda, pues utiliza marcas de lujo, como Prada y Dolce & Gabbana, asimismo, complementa sus outfits con algunas piezas de joyería que también tiene elevados costos, por lo que "El Potrillo" no escatima en cada detalle de su look.

"El Potrillo" usa marcas de lujo Foto: IG @alexoficial

Si bien hay muchos que lo han juzgado por su forma de vestir, hay varias personas que han salido a su defensa, sobre todo sus fanáticas, quienes aseguran que no importa lo que lleve, Alejandro Fernández es uno de los artistas más guapos de la industria musical, pues a sus más de 50 años aún luce una figura trabajada y se preocupa por cómo se ve.

El cantante luce un marcado cuerpo a los 51 años Foto: IG @alexoficial

El hijo de Vicente Fernández ha sido blanco de críticas Foto: IG @alexoficial

