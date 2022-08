¿Alejandro Fernández planea boda con su novia Karla Laveaga? Esto dijo “El Potrillo”

Alejandro Fernández recientemente estuvo de vacaciones en Europa, “El Potrillo” no viajó solo pues lo acompañó su novia Karla Laveaga, la pareja disfrutó de un recorrido por diversas atracciones y lugares turísticos de Italia, además de presumir los maravillosos paisajes que admiraron sus ojos.

La relación de la joven de 30 años y el cantante de 51 años empezó en 2011, pero en 2019 se separaron después de ocho años juntos. La sorpresa para todos los fanáticos de la estrella de la música mexicana fue que en 2021 revelaron que habían regresado pues la modelo y empresaria mexicana tiene un lugar especial en la vida del hijo de Vicente Fernández.

Karla Laveaga Vuilleumier. IG/karlaveaga

Ahora que ya regresaron a sus actividades normales, Alejandro Fernández platicó con la prensa y dijo que se encuentra muy contento y que la imagen que ahora proyecta en donde su cabello canoso es el protagonista de su look es parte de lo que es.

“Estoy de vacaciones, no es como que pretenda disfrazarme, estoy en la playa… no traigo nuevo look, así soy, ni modo que me haya pintado el pelo blanco”, aseguró, y agregó que no le importan las criticas que otros puedan llegar a tener sobre su imagen.

¿Próxima boda?

En lo que respecta a su relación con Karla Laveaga dijo que su novia siempre es buena compañía y comentó entre risas que próximamente podría llevar a cabo una boda lujosa tal y como lo hicieron Jennifer López y Ben Affreck.

“Siempre estoy bien acompañado (…) a lo mejor una boda de tres días como la de Jennifer López”, ahí les platicaremos”, declaró.

El amor de Karla por Alejandro Fernández

La también fotografía no desaprovecha ninguna oportunidad para gritarle al mundo lo feliz que es al lado del intérprete de “Caballero”, “Canta corazón”, “Como quien pierde una estrella” y “Estuve”, en el pasado festejo de cumpleaños de Alejandro (24 de abril), estuvo con él para celebrar y le dedicó unas palabras de amor, en las que resaltó que es su “gran maestro de vida”.

La pareja retomó su relación en 2019. IG/karlaveaga

