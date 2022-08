Querido integrante de "Vecinos" se burla de Alejandro Fernández, ¿Por qué?

Sin duda alguna, Alejandro Fernández es uno de los cantantes más queridos en nuestro país pues además de poseer una voz privilegiada y ser miembro de una de las dinastías más queridas en México, sin embargo, esto no lo mantiene alejado de las polémicas.

Tal y como sucedió hace algunos días, pues durante sus vacaciones, “El potrillo” como se le dice de cariño, se olvidó de los tintes de cabello y dejó su cabellera canosa al descubierto, por lo que las críticas en su contra no tardaron en llegar y esta vez fue por parte de un querido integrante de la serie “Vecinos”.

Y es que además de las canas, Alejandro Fernández también fue criticado por su modo de vestir y hasta por su modo de posar en las fotografías que compartió en redes sociales, por lo que Lalo España, el actor y comediante que da vida a “Germán” en “Vecinos” no perdió la oportunidad de hacer mofa de una de las imágenes de “El Potrillo” con uno de sus personajes.

Foto: Captura de pantalla

Para nadie es un secreto la gran calidad de actor y comediante que es Lalo España por lo que a lo largo de su carrera nos ha consentido con grandes personajes, pero en esta ocasión utilizó a “Doña Margara Francisca” para hacer burla de las poses de Alejandro Fernández en las fotos de sus vacaciones.

Con ayuda de algún programa de edición fotográfica, Lalo España insertó la cara de su famoso personaje que es reconocido por la frase “con todo respeto” en el cuerpo de Alejandro Fernández y como pie de foto escribió: “paseando en Xochimilco”

Foto: Captura de pantalla

Hasta el momento, Alejandro Fernández no ha contestado directamente al comediante, sin embargo, ya dio sus primeras declaraciones respecto a las críticas que su nuevo look ha recibido.

Fue por medio de su cuenta de Instagram que el intérprete de “Me dediqué a perderte” envió un contundente mensaje a sus detractores, pero también habló con los representantes de la prensa a su llegada a territorio mexicano sobre las críticas que ha recibido.

“Estoy de vacaciones, no es como que pretenda disfrazarme, estoy en la playa. No traigo nuevo look, así estoy, ni modo que me haya pintado el pelo blanco”, dijo El Potrillo