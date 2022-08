Alberto Vazquez vs reguetón: el rockanrolero asegura que las letras son vulgares y corrientes

El icónico cantante de rock and roll Alberto Vázquez no se contuvo y emitió un comunicado donde se pronunció en contra del reguetón, género musical que se puso de moda entre los jóvenes. En éste aseguró que los niños, como su hijo, se encuentran expuestos a las letras vulgares de muchas de las canciones.

A través de su cuenta de Instagram, el también actor, dijo estar a favor de que los lugares donde se pongan este tipo de melodías sean multados, algo que ya había manifestado Aleks Syntek con antelación en sus redes sociales. En este caso aseguró que pretende criar a su pequeño "libre de elegir lo que le guste porque esta es su época y no la puedo cambiar".

Alberto Vázquez recordó que en su época de niño se sentaba a lado de sus padres para escuchar música romántica. Dicho cuadro familiar lo calificó de hermoso. En este sentido, deseó que su hijo aprenda a tratar a sus parejas sentimentales y "enamorarla cantándole 'adoro'".

El ídolo de la década de los 60 dijo que no cree que una muchacha y la familia de ésta quieran escuchar un "vamos a perrear" en lugar de palabras afables. De igual manera dijo que no se imagina estar sentado en algún restaurante y "escuchar una letra vulgar junto a tu madre, hermana, mujer e hijo".

Alberto Vázquez aseguró estar consciente de que la época se presenta de una forma diferente a la que el vivió por lo que no culpa a la juventud, pues es el momento que les tocó vivir.

"Tengo un punto de referencia que ustedes los jóvenes no lo puede tener y no tienen la culpa. Es su momento solo trato de que se den cuenta de que hoy todo se vale eso está mal, por ejemplo, hasta los mismos locutores ya no se miden en las palabras mal sonantes y en vez de corregir a un invitado se igualan", se puede leer en la misiva.