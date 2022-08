Avril Lavigne se olvida de ser la chica ruda y se pone bikini que la hace lucir como toda una diva de los 70 | FOTOS

Avril Lavigne se encuentra en vísperas de llegar a los 38 años de edad y lo hará de una forma espectacular, pues es una de las artistas más talentosas y hermosas de la industria musical. Aunque parece haber desaparecido tras llamar la atención con sus actos irreverentes de juventud, ahora se muestra mucho más madura y afinada.

La originaria de Canadá mostró su gusto por la música cuando era pequeña, por esta razón se unió a todas las actividades que implicaran el canto como festivales, el coro de la iglesia y concursos donde fue descubierta por Arista Records. Desde entonces su vida no fue la misma.

Fue así como Avril Ramona Lavigne, nombre completo de la cantante, comenzó a echar mano de su genio para componer sus propias canciones y aprender a tocar la guitarra a la edad de 12 años, instrumento que ha sido su compañero desde entonces. Sus ganas de destacar la llevaron a grabar su primer sencillo cuatro años después.

La guitarra es el instrumento favorito de Avril Lavigne (Foto: IG @avrillavigne)

Avril Lavigne aparece como diva de la década de los 70

Avril Lavigne tiene una infinidad de imágenes en sus redes sociales, donde comparte pedacitos de su vida personal y profesional; sin embargo, también se ha mostrado con la sensualidad que toda mujer posee; se puso un bikini verde limón y unos lentes de Sol que la hicieron lucir como toda una diva de la década de los 70.

Avril Lavigne como toda una diva (Foto: IG @avrillavigne)

Fue justo el pasado 17 de agosto del 2021 cuando sus seguidores en Instagram enloquecieron al mirarla con un atuendo que dejó ver todo el poder de su abdomen plano y los diversos tatuajes que le adornan la piel. "Verano en Malibú" escribió la intérprete de "Love it when you hate me", "Complicated" y "I'm with you"; como moneda de pago recibió casi un millón 800 mil likes de sus fans.

Avril Lavigne lució diferente a como tiene acostumbrados a sus fans (Foto: IG @avrillavigne)

La serie de fotografías sorprendió mucho porque Avril Lavigne es una mujer que se desarrolló dentro del "pop punk" por lo que siempre ha vestido con ropas holgadas y lucido con la rudeza que la caracteriza; sin embargo, la sesión le dio un toque diferente que terminó por enamorar a millones en todo el mundo.

Avril Lavigne presumió su abdomen de acero (Foto: IG @avrillavigne)

