Alberto Vázquez: Ellas fueron las esposas de la estrella del rock and roll en México

Alberto Vázquez se volvió blanco de la polémica tras sorprender a sus fans al confirmar su matrimonio con Elisabet Ranea, quien es 42 años menor que él y madre de su hijo menor Juan Alberto Vázquez, de 12 años

Quién fuera una de las grandes estrellas de la época dorada del rock and roll en México fue conocido como un galán de la televisión, pero también fuera de los escenarios y los reflectores logrando conquistar a hermosas mujeres, algo que también lo llevaría a prisión.

El actor de 81 años relató que conoció a Elisabet Ranea, originaria de España, por internet ya que ella era su fan. Luego decidieron vivir juntos y comenzar una relación, aunque estuvieron separados durante la pandemia de Covid-19 por la salud del también cantante ya que padece la enfermedad pulmonar obstructiva crónica (EPOC).

Alberto Vázquez y su esposa Elisabet Ranea. Foto: Instagram @albertovazquezofic

Esposas de Alberto Vázquez

El cantante fue uno de los grandes galanes de la época y su atractivo lo llevó a casarse por primera vez cuando tenía 16 años. Vázquez relató en una entrevista que contrajo nupcias con una mujer llamada Marcela, de 30 años, a quien le mintió diciendo que él tenía 22 para poder llegar al altar juntos.

Relató en entrevista con Gustavo Adolfo Infante que la mujer trabajaba en el Hotel del Prado y vivían en la colonia del Valle, fue durante una comida que le confesó a su papá que se había casado, por lo que al día siguiente su padre lo anuló pues aún era menor de edad.

Alberto Vázquez con sus hijos. Foto: Instagram @albertovazquezofic

Uno de los episodios más tormentosos del actor fue lo que ocurrió tras su matrimonio con Ena Larsen Rique con quien se casó cuando tenía 21 años. La relación duró dos meses y se divorciaron, pues Vázquez se enamoró de la actriz Isela Vega con quien tuvo a su hijo Arturo Vázquez y un romance fugaz que terminó en medio de la polémica.

La relación no prosperó y luego se casó con Mónica Hoyos con quien tuvo tres hijas aunque aún no había firmado el divorcio con Ena Larsen, razón por la que ella lo demando por adulterio tras verlo en el periódico junto a sus gemelas.

"Yo creí que ya había terminado, pues habían pasado nueve años y dije: ‘A los cinco años prescribió', pero no, iba cada año y levantaba un acta. Me sacó mucha lana y me metía cada vez que quería al bote, entré como siete veces, pero las demás ya no importó, la primera fue la fea”, dijo el actor con Gustavo Adolfo Infante.

