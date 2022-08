JLo, Mark Wahlberg y Kim Kardashian: esto es lo que hacen las estrellas para mantener su espectacular figura fitness

El mundo fitness siempre será un gran misterio para las personas que buscan ponerse en forma, pues todos los físicos son distintos y la alimentación y rutinas nunca serán las mismas. Sin embargo, parece que esto no aplica para las grandes estrellas que, a pesar de su edad, siempre lucen como dioses griegos.

El afamado entrenador personal Gunnar Peterson reveló que el verdadero sacrifico mantiene a sus clientes, de la talla de Kim Kardashian, Rebel Wilson y Mark Wahlberg, con cuerpos esculturales de envidia. Otra de las figuras es Jennifer Lopez, quien se somete a entrenamientos intensos, pero los realiza con convicción, de acuerdo con su coach David Kirsch.

"Mezclamos algo de cardio, ejercicios pliométricos, cuerpo completo, núcleo y parte inferior del cuerpo en sus entrenamientos. Son muy, muy intensos, y ella se lo toma muy en serio, lo cual es emocionante para alguien como yo. Ella es muy enfocada y tiene mucha energía", expresó el entrenador según el New York Post.

JLo siempre ha lucido un cuerpo espectacular, pero su trabajo le cuesta mantenerlo (Foto: IG @jlo)

Otras celebridades disciplinadas con el ejercicio

La modelo y presentadora Heidi Klum conoce muy bien la importancia de tener un cuerpo sano y estético, por eso también ha mencionado lo que hace para ayudar a su cuerpo: no bebe líquidos 30 minutos antes y después de las comidas para ayudar a su digestión. Esto, a razón de la ex ángel de Victoria's Secret la ha hecho sentir "increíble".

Mark Wahlberg es un ejemplo de constancia y disciplina, pues desde siempre se sabe que es un hombre que tiene un enorme gusto por el ejercicio al grado de llevarlo un poco al extremo: es miembro del conocido "club de las 3 am", que refiere a la hora a la que llega al gym, por ende se despierta a las 2 de la mañana para estar a tiempo.

Mark Wahlberg llega al gimnasio a las 3 am (Foto: IG @markwahlberg)

De este actor, Gunnar Peterson expresó que sabe manejar muy bien el equilibrio entre sus rutinas y la vida social, pues no falta, pero tampoco se niega a beber un par de copas de vino.

Kim Kardashian es otro claro ejemplo de que un cuerpo bien cincelado no se hace con puros deseos. En su caso su día también comienza desde temprano (6 am) con una rutina. No obstante, ella misma confesó que ha recurrido a algunos métodos para mantener la figura como el uso de microagujas láser "Morpheous" para aplanar el estómago.

Kim Kardashian hace ejercicio, pero también recurre a otros métodos (Foto: IG @kimkardashian)

SIGUE LEYENDO:

Rosalía ofrece los mejores consejos para el mal de amores y ser toda una "motomami" | VIDEO

Fabiola Campomanes: 7 FOTOS que demuestran que la actriz se encuentra en su mejor momento

Avril Lavigne se olvida de ser la chica ruda y se pone bikini que la hace lucir como toda una diva de los 70 | FOTOS