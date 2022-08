Cantinflas: Esta es la terrible ADICCIÓN que acabó con la vida del querido cómico del Cine de Oro

Mario Moreno “Cantinflas” fue uno de los actores cómicos más reconocidos de la llamada Época de Oro del Cine Mexicano y pese a que han pasado más de 29 años de su desafortunado fallecimiento su vida personal sigue siendo de interés público y una de las dudas más recurrentes que existen en torno a su figura es saber cuál fue la adicción que marcó la vida del “Gran Mimo de México”, por lo que en esta ocasión hablaremos de este tema.

La infancia y adolescencia de Mario Moreno no fueron para nada sencillas debido a que nació y creció en el seno de una familia de bajos recursos y de numerosos miembros, por ello, tuvo que trabajar desde muy pequeño desempeñándose como ayudante de zapatero, bolero, cartero, taxista, empleado de billar, boxeador, torero y hasta militar por lo que fue durante esta etapa donde conoció el tabaco y desde entonces comenzó a fumar de manera habitual.

Mario Moreno "Cantinflas" hizo de los cigarrillos parte fundamental de su imagen. Foto: Especial

El consumo de tabaco en la vida de Mario Moreno llegó a ser tan intenso que hay diversos testimonios de colegas y personas allegadas al actor que señalan que era capaz de fumarse hasta tres cajetillas de tabacos al día, no obstante, algunos aseguran que lo hacía para tratar de calmar la ansiedad que le producía el ser una persona perfeccionista en prácticamente todos los ámbitos de su vida.

Cabe mencionar que cuando creó su icónico personaje de “Cantinflas” no pudo dejar fuera el consumo de tabaco pues este rasgo era característico del famoso “peladito” y por ello era habitual verlo fumar durante sus películas, lo cual, evidentemente no le causaba ningún tipo de molestia al actor pues no tenía que dejar de fumar ni para grabar.

La adicción de “Cantinflas” al tabaco duró décadas y debido a que en aquella época no había muchas campañas contra las adicciones, casi nadie consideraba un problema de salud pública el consumo de cigarrillos, por lo que el actor pasó gran parte de su vida fumando a diestra y siniestra, lo cual, le pasó factura a su salud en la recta final de su vida.

"Cantinflas" pasó décadas consumiendo tabaco de manera habitual. Foto: Especial

La última película que grabó “Cantinflas” fue “El Barrendero” en el año de 1981 y desde entonces se dedicó a disfrutar de su fortuna y de su familia participando de manera esporádica en algunos proyectos y aunque se desconoce si en algún momento de su vida dejó de fumar, de lo que sí se tiene certeza es que una vez entrada la década de 1990 el actor comenzó a presentar complicaciones de salud que fueron mermando su calidad de vida.

Hasta donde se sabe, fue a principios de 1993 cuando Mario Moreno fue diagnosticado con cáncer de pulmón y debido a lo avanzado de su padecimiento no pasaron ni dos meses cuando esta enfermedad cobró la vida del actor, quien falleció el 20 de abril de 1993. Cabe mencionar que, la causa de muerte de “Cantinflas” no se supo hasta tiempo después, pues fue petición del actor mantener reservada esta información.

