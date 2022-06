"Sea hombrecito": la vez que Cantinflas le dio una cachetada a Chabelo en una discusión

Xavier López "Chabelo" (87 años) tuvo una trayectoria tan extensa que se prolongó hasta alcanzar casi las siete décadas, tiempo durante el cual no solo se dio a conocer como comediante y conductor, también como un talentosos y reconocido actor que triunfó en el séptimo arte en México, al lado de grandes celebridades de la Época de Oro del Cine nacional.

Incluso antes de iniciar con su mundialmente famoso programa "En Familia", Xavier López ya era reconocido entre los mexicanos como un gran actor y comediante, gracias a las diversas películas que llegó a protagonizar y desde donde se le comenzó a identificar con el mote que lo acompañaría toda su trayectoria: "Chabelo".

Como actor y comediante, Xavier López tuvo la oportunidad de compartir créditos en diversas películas con grandes estrellas del cine nacional, tales como Mario Moreno "Cantinflas", con quien grabó una de las escenas que han quedado grabadas para la historia, en la cual "Cantinflas" le dio una cachetada a "Chabelo" mientras mantenían una discusión.

"Cantinflas dio una cachetada a "Chabelo durante una escena de "El Extra"

Fue mientras rodaban una escena de la película de comedia "El Extra" (1962) donde Mario Moreno "Cantinflas" propinó una cachetada a Xavier López “Chabelo”, la cual quedaría grabada para siempre entre el público mexicano, debido a las anécdotas que ocurrieron en torno a las grabaciones.

Cuando Miguel M. Delgado dirigió "El Extra", película protagonizada por Mario Moreno y Alma Delia Fuentes, "Cantinflas" ya era una estrella internacional, reconocida dentro y fuera de nuestras fronteras. En aquel 1962 Xavier López tuvo la oportunidad de trabajar junto a la leyenda del cine y protagonizó la icónica escena en la cual recibe una bofetada de "Cantinflas" quien le dice: "Sea hombrecito".

Fue en 2011, cuando se celebró un ciclo en la Cineteca Nacional por el centenario del nacimiento de Mario Moreno, cuando Xavier López relató toda la historia que hubo detrás de aquella escena: el comediante y conductor recordó que fue invitado solo para grabar esa breve toma y aseguró que junto a "Cantinflas" terminaron por improvisada toda.

Una vez que concluyó la grabación, todos los miembros del staff les aplaudieron, sin embargo, en determinado momento Miguel M. Delgado, director y guionista de "El Extra", abordó a Chabelo y le hizo un comentario: “Está muy bien la escena. Nada más te voy a pedir que no toques a Mario”.

Quizá esto no hubiera trascendido a más y el propio "Chabelo" habría aceptado grabar de nuevo la escena, de no ser porque "Cantinflas" escuchó la observación del director y se acercó tanto a Xavier López como a Miguel M. Delgado y les dijo: “¡No, no, no! Déjalo que me toque”.

SIGUE LEYENDO:

Rosario Granados: La bella actriz argentina que tuvo un hijo no reconocido con "Cantinflas"; así fue su historia de amor

"Cantinflas" ganaba 15 pesos en sus inicios como comediante: "yo a usted no lo conozco", le decían

Así luce actualmente el nieto de Cantinflas que vive en las calles y limpia parabrisas: VIDEO