Cantinflas: 3 actores de la Época de Oro con los que se peleó el querido cómico

Mario Moreno, mejor conocido como Cantinflas, fue uno de los comediantes más queridos de la Época de Oro del Cine Mexicano, puesto que con sus películas conquistó al público. No obstante, muchas personas que lo conocieron y algunos biógrafos han destacado que el actor era una persona muy diferente fuera de las cámaras y que por eso tuvo algunas peleas con figuras importantes de aquel tiempo, siendo tres celebridades con las que se dijo tuvo una rivalidad.

El llamado "Mimo de México" comenzó en las carpas y después se sumó al talento de cine al debutar en la película "No te engañes corazón", de 1936, sin embargo, fue hasta la cinta "Ahí está el detalle" que su popularidad creció y que consiguió más protagónicos. "El bombero atómico", "Sube y Baja", "El patrullero 777", "El analfabeto" y "La vuelta al mundo en ochenta días" - filme por la que ganó un Globo de Oro-, son algunos de los más de 50 largometrajes que estelarizó y produjo.

Cantinflas tenía una personalidad fría Foto: Especial

A pesar del éxito y de que era respetado por muchos de sus compañeros, ya que también fue miembro de la Asociación Nacional de Actores (ANDA), Cantinflas también tuvo varios desencuentros y discusiones con algunos actores del Cine de Oro, pues aunque en la pantalla grande tenía una personalidad divertida y muy amena, en la vida real era hostil, soberbio y frío.

Germán Valdés "Tin Tan"

Una de sus rivalidades más sonadas fue con el cómico Germán Valdés "Tin Tan", a quien supuestamente no quería. De acuerdo a algunos fanáticos, Cantinflas le habría dedicado un mensaje en la película "Si yo fuera diputado", de 1952, en la que escribió la frase: “Para pachucos no hay servicio porque me caen gordos”; además, el mayor de la Dinastía Valdés tenía diferencias con el protagonista de "El Bolero de Raquel", debido a que en una ocasión le hizo una broma utilizando a su esposa Rosalía Julián.

Cantinflas desató los celos del "Pachuco de Oro" Foto: Especial

Shilinsky

El humorista Estanislao Schillinsky comenzó en las carpas junto a Mario Moreno, pues ambos pertenecían a compañía "Valentina", de los actores Gregor Ivanoff y de Ana Zukova, quienes se convertirían en sus suegros, pues mientras Cantinflas se casó con Valentina Ivanova, el cómico hizo lo propio con la hermana Olga Ivanova.

A pesar de que fueron parte de la misma familia, se dice que Schillinsky le tenía envidia al "Mimo de México", pues él no consiguió la misma fama. De acuerdo a algunos registros, una vez trató de humillar a Moreno al tocar un tema sensible en su matrimonio: el no poder tener hijos biológicos, pues a Valentina se le dificultaba mucho concebir un bebé.

Shilinsky era cuñado de Cantinflas Foto: Especial

Jorge Negrete

Otra de las rivalidades más sonadas de la época dorada de la cinematografía nacional, era la de Cantinflas y Jorge Negrete, quienes a pesar de ser defensores de los derechos laborales de sus compañeros por medio de un sindicato, tenían muchas diferencias. Su pleito más sonado fue cuando en una asamblea el cómico defendió a la actriz Leticia Palma, quien iba a ser expulsada de la ANDA, mientras que "El Charro Cantor" estaba a favor de su salida, por lo que se enfrascaron en una serie de desacreditaciones.

Jorge Negrete y Cantinflas se llegaron a insultar Foto: Especial

