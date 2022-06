“Cantinflas”: ¿Cuál es el verdadero origen del apodo del querido comediante del Cine de Oro?

Mario Fortino Alfonso Moreno Reyes, quien era mejor conocido como “Cantinflas”, fue uno de los actores cómicos más influyentes de toda la llamada Época de Oro del Cine Mexicano y a poco más de 28 años de su fallecimiento, la vida personal del actor sigue siendo un tema de interés entre sus seguidores y una de las dudas más recurrentes que rondan en torno a su figura es saber qué es lo que significa su famoso apodo, por lo que en esta ocasión te diremos este dato y recordaremos cómo es que fue su camino al estrellato.

El querido actor pasó su infancia y adolescencia en Santa María la Redonda, uno de los barrios populares de la Ciudad de México, fue el sexto de catorce hijos y debido a lo numeroso de su familia, desde muy pequeño tuvo que comenzar a trabajar para ayudar a sus padres en los gastos de la casa y por ello en esta época desempeñó un gran número de oficios como zapatero, bolero, cartero, taxista, empleado de un billar, boxeador, torero y hasta fue militar, lo cual, años más tarde, le serviría para crear una gran cantidad de películas relacionadas con estos diferentes temas.

"Cantinflas" es uno de los máximos referentes de la comedia en México. Foto: Especial

En su adolescencia, Mario Moreno descubrió que tenía talento para el baile y por ello se unió al circuito de las carpas artísticas donde quedó fascinado por el mundo del espectáculo, posteriormente, se fue interesando por la comedia y poco a poco fue creando su icónico personaje, con el cuál hacía fuertes críticas a la sociedad mexicana.

En su andar por el circuito artístico de las carpas artísticas, llegó a la llamada “Valentina”, la cual era propiedad de una familia de origen ruso y ahí conoció a Valentina Ivanova, quien más tarde se convertiría en su esposa y a Estanislao Schillinsky, actor que era su concuño y quien lo ayudó a pulir el personaje del “peladito”, además, lo acompañó durante sus primeros años hasta que se consolidó como una de las máximas figuras cómicas en el cine.

¿Qué significa el apodo de “Cantinflas”?

El origen de la palabra “Cantinflas” no está muy clara aún debido a que hay dos principales y diferentes versiones que tratan de explicar cómo es que surgió, sin embargo, lo que sí está confirmado es que fue el propio Mario Moreno el que inventó esta palabra que años más tarde sería reconocida por la Real Academia de la Lengua Española, como “hablar o actuar de forma disparatada e incongruente y sin decir nada con sustancia”.

El personaje de "Cantinflas" es conocido a nivel mundial. Foto: Especial

La primera de estas versiones sugiere que el personaje del "peladito" nace en una gira artística por Xalapa, Veracruz y que Mario Moreno se inventó el nombre de “Cantinflas” para que no se conociera su verdadera identidad ya que sus padres no estaban de acuerdo con que trabajara en la industria del espectáculo, sin embargo, no hay una explicación para el significado de la palabra en sí.

Por otra parte, en una versión difundida por el reconocido ensayista, Carlos Monsiváis, se asegura que, en sus inicios, los nervios se apoderaron del comediante en pleno escenario y comenzó a decir palabras sin sentido y entonces, desde el público le gritaron “Cuánto inflas” o “En la cantina inflas” y al hacer la contracción surge el apodo de “Cantinflas”.

SIGUE LEYENDO:

Ellos son los famosos comediantes del Cine de Oro que practicaban la masonería: FOTOS

Cantinflas quiso ser cantante para niños como Chabelo pero fracasó