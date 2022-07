Cantinflas y el mensaje que confirmó su rivalidad con Tin Tan en la Época de Oro del cine mexicano

Mario Moreno "Cantinflas" es considerado uno de los mejores cómicos del Cine de Oro, y una de las principales rivalidades que tuvo en la época fue con otro gran actor y comediante, nos referimos a Germán Valdés "Tin Tan", a quien le envió un polémico mensaje en una de sus películas.

"Tin Tan" debutó en la Ciudad de México en noviembre en 1943, y dos años después del éxito en teatro y cabarets se estrenó la película "El hijo desobediente", en la que tuvo su primer papel estelar, momento para el que Moreno ya era una estrella con más de una década de trayectoria.

Cantinflas confirmó su rivalidad con Tin Tan con polémico mensaje

"Cantinflas" hizo su debut en el cine en 1936 en la película "No te engañes corazón" pero fue en 1940 cuando se convirtió en una estrella después de rodar "Ahí está el detalle". La frase que le dio su nombre a la película se convirtió en su marca por el resto de su carrera.

Mucho se ha hablado de que los cómicos tenían una fuerte rivalidad, y algunos aseguran que a Mario Moreno no le caía bien el integrante de la Dinastía Valdés, al grado de que en 1952, en la película "Si yo fuera diputado", donde interpretaba a un peluquero, puso un letrero en el que se podía leer: "Para pachucos no hay servicio, porque me caen gordos".

"Cantinflas" mandó un polémico mensaje. Foto: Especial

Valdés era conocido ya por sus personajes de pachuco, por lo que las palabras que se aprecian en el letrero que aparece en la cinta de Moreno causó polémica, ya que muchos entendieron que se trataba de un mensaje con el que "Cantinflas" confirmó su rivalidad.

Sin embargo, parece que el mensaje para el llamado "Pachuco de Oro" fue una respuesta a lo que él hizo en la película "El rey del barrio" de 1950, en dónde interpretó al jefe de una banda, y en una de las escenas con uno de sus miembros llamado "Borolas" este le dice "si jefe", a lo que "Tin Tan" responde: "A mi no me digas jefe, ni me hagas la barba, ya saben que me caen gordos los lambiscones".

Si bien nunca confirmaron su rivalidad, desde la época del Cine de Oro existían rumores de que los comediantes no se llevaban bien, algo que la propia hija de Germán Valdés dejó ver en su libro "Tin Tan Todo Por amor", en el que cuenta como "Cantinflas" hizo enojar a pachuco al tomarse una foto con su esposa, Rosalía Julián, en un viaje de trabajo.

