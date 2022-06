“Chespirito” vs “Cantinflas”: Así fue la verdadera relación entre estos grandes cómicos mexicanos

Sin lugar a dudas Roberto Gómez Bolaños y Mario Moreno Reyes fueron dos de los más grandes cómicos que han nacido en tierras mexicanas y una de las dudas más recurrentes entre los seguidores de estas luminarias es saber cómo fue el trato entre ambos y si en algún momento de sus respectivas carreras llegaron a trabajar juntos, por lo que en esta ocasión te diremos todo lo que se sabe acerca de la relación entre “Chespirito” y “Cantinflas”.

El primero en consolidarse de estos dos queridos cómicos fue Mario Moreno “Cantinflas” quien inició su carrera en la Época de Oro del Cine Mexicano luego de haber triunfado en el circuito de carpas itinerantes donde con la ayuda de Estanislao Schillinsky pudo crear su emblemático personaje del “Peladito”, con el cual, para finales de la década de 1930 ya estaba consolidado como una de las más grandes figuras de la industria cinematográfica nacional.

Por su parte, Roberto Gómez Bolaños tuvo sus primeros acercamientos con la industria del espectáculo durante la década de 1950 cuando se desempeñaba como creativo publicitario y fue gracia a esta labor como llegó a la radio y a la televisión donde destacó como guionista de diversos y exitosos programas, no obstante, años más tarde dio el salto al cine como guionista de películas de “Viruta y Capulina” dúo cómico con quien también se inició en la actuación ganando aún más reputación entre el gremio artístico.

Estos talentosos comediantes siguen siendo recordados por su talento artístico. Foto: Especial

¿“Chespirito” y “Cantinflas” trabajaron juntos?

Los caminos de Roberto Gómez Bolaños y Mario Moreno Reyes se cruzaron durante la década de 1960 cuando “Chespirito” fungía como guionista del “Estudio de Pedro Vargas”, programa que llegaría a su final para darle continuidad con “El Estudio de Mario Moreno”, producción que evidentemente encabezaría “Cantinflas”, la cual, sería su primera incursión en la televisión, sin embargo, el creador de “El Chavo del 8” recordó durante una entrevista que no se pudo concretar el proyecto debido a que cree que el deseo de “El Gran Mimo de México” nunca fue participar en la pantalla chica.

“Yo hice un guion, ya estábamos listos para entrar, pero yo creo que él no quería trabajar en televisión porque después pidió un sueldo cinco veces mayor del que ya habían arreglado y le dijeron que no y no se hizo, era para continuar “El Estudio de Pedro Vargas”, que terminaba y escribía yo y se iba a iniciar “El Estudio de Mario Moreno”, señaló el icónico “Chavo”.

Cabe mencionar que “Chespirito” también señaló que luego de ese primer acercamiento no hubo mucha convivencia entre ambos, sin embargo, aseguró que nunca hubo ningún tipo de diferencia, rivalidad o algo parecido, sino que, por lo menos de su parte, había una profunda admiración.

“Luego con él tuve poco trato, pero me gustaron mucho y lo admiré, “Ahí está el detalle” es mi película humorística favorita, de todos los tiempos, nadie me ha hecho reír tanto como “Cantinflas” en esa película”, señaló Roberto Gómez Bolaños. Por su parte, “Cantinflas” nunca habló de lo que pensaba acerca del trabajo de “Chespirito” pese a que fue testigo del fenómeno en el que se convirtió “El Chavo del 8”.

