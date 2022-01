"Cantinflas" hizo enojar a famoso cómico del Cine de Oro por FOTO junto a su esposa

Aunque Mario Moreno "Cantinflas" es considerado uno de los mejores cómicos del Cine de Oro, existieron otros famosos actores que ganaron prestigio con sus divertidas actuaciones y películas, como fue el caso de Germán Valdés "Tin Tan", a quien el Mimo de México hizo enojar por tomarse una foto junto a su esposa.

"Tin Tan" debutó en la Ciudad de México una noche de noviembre en 1943, y dos años después del éxito en teatro y cabarets se estrenó la película "El hijo desobediente", en la que tuvo su primer papel estelar, momento para el que "Cantinflas" ya era una estrella del Cine de Oro con más de una década de trayectoria.

La rivalidad entre los grandes cómicos del Cine de Oro

Mucho se ha hablado de que los cómicos tenían una fuerte rivalidad, y algunos aseguran que a Mario Moreno no le caía bien el integrante de la Dinastía Valdés, al grado de que en 1952, en la película "Si yo fuera diputado", donde interpretaba a un peluquero, puso un letrero anti-pachucos, y también expresó que no se atendían por "caerle gordos".

Entre los fans del famoso "Pachuco de Oro" se remarca que como actor "Cantinflas" tenía carencias, pues Germán Valdés se mostró como un histrión más versátil, al cantar, bailar, y actuar.

"Cantinflas" causó polémica con su letrero. Foto: Especial

"Nunca se lo voy a perdonar": Cantinflas hizo enojar a Tin Tan

Rosalía Valdés, hija de "Tin Tan", escribió un libro en el que narró la historia de amor entre su madre, la cantante Rosalía Julián y su famoso padre. Valdés le llevaba 17 años y fue su última esposa. Él ya se había casado dos veces, y en cada uno de sus matrimonios tuvo dos hijos.

Y es en el mismo libro, "Tin Tan Todo Por amor", en donde se cuenta como "Cantinflas" hizo enojar a su rival en la comedia al tomarse una foto con la esposa del "Pachuco de Oro".

En un vuelo donde viajaban un grupo de actores incluida Rosalía Julián, la esposa de del pachuco, Mario, aprovechando que ella se quedó dormida, pidió a un fotógrafo tomar una instantánea al lado de la cantante e hizo que la publicarán.

Esta es la foto que hizo enojar a Tin Tan. Foto: IG @elcronista_totoro

"Esto jamás se lo perdonaré a "Cantinflas", fue la reacción de "Tin Tan" al ver la imagen de su esposa dormida junto al comediante. En el año 1953, Rosalía y las hermanas Julián viajaron a Texas, en Estados Unidos, para actuar en beneficencia de niños con poliomielitis.

Germán Valdés cuestionó a su esposa con respecto a la foto "¿Por qué no me dijiste la verdad?", mientras que ella argumentó que nunca le había mentido. "Fueron días pesados, estábamos muy cansadas, seguramente al quedarme dormida, Mario aprovechó para jugarte una broma".

"Y ¿desde cuándo le dices Mario a "Cantinflas?", y Rosalía reviró "y crees que a mí mi no me dan celos tus escenas de los besos, no quiero perderte".

Finalmente, "Tin Tan" le pidió perdón a Rosita, como la llamaba cariñosamente, y aseguró que tampoco quería perderla.

SIGUE LEYENDO:

Bella actriz que triunfó junto a "Cantinflas" es mamá de importante político

Germán Valdés "Tin-Tan": Revelan FOTO inédita del actor del Cine de Oro en su adolescencia y luce ¡irreconocible!