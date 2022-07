Latin Lover recuerda la vez que Andrés García lo retó a balazos sólo por hacer reír al público del teatro

Para nadie es un secretó que la personalidad Andrés García es fuerte y nunca la cambió ante nada ni nadie. Durante toda su carrera artística se codeó con diversas personalidades con las que tuvo muchas experiencias; sin embargo, hubo quienes no la pasaron nada bien en su momento. Fue el caso del exluchador Latin Lover, quien recordó un episodio amargo a lado del actor cuando trabajaron juntos.

Víctor Manuel Reséndez Ruiz?, nombre real del ahora actor, platicó que cuando estuvo en la obra "Perfume de gardenias", tras sustituir a un compañero, donde su personaje fue el del guardaespaldas del presidente (interpretado por García). Todo iba perfecto hasta que improvisó algunos movimientos en compañía de Julio Camejo, para hacerse notar con el público, algo que le molestó mucho al ahora enemigo de Roberto Palazuelos.

"Me lo decía en escena: 'óyeme cabr$%&, qué no sabes que el guardaespaldas tiene que estar nada más quieto sin moverse'. Un día se sale de escena y le dice a Omar Suárez, que era el productor, 'si se vuelve a mover Latin, yo no salgo en la segunda', y no salió. Yo quería hacer cosas para ganarme el aplauso de la gente...", mencionó el galán de televisión en entrevista para De Primera Mano.

Andrés García reta a balazos a Latin Lover

Latin Lover dijo que tras el altercado con Andrés García, un día salió detrás de él muy molesto y le reclamó que no lo dejaba trabajar por su actitud y a consecuencia estaba afectando a su familia, además de que también buscaba "brillar". Por si fuera poco, le advirtió que no se volviera a meter con él porque no le quería faltar al respeto, algo que molestó mucho al "Macho biónico".

"Si tuviera 30 años menos nos dábamos unos madr$%&, pero no tengo y tu edad, qué te parece si nos agarramos a balazos", recordó. Sin embargo, una semana después Margarita Portillo, esposa de Andrés García, fue hasta su camerino para decirle que el actor quería hablar con él.

"Me dijo 'sabes una cosa, por tu culpa tuvimos un problema Margarita y yo. Toda la semana no nos hablamos, pero me hizo ver las cosas, que tú eras una persona derecha, seria y que no andabas con rodeos y yo así soy también. Déjame decirte que tus compañeros me calentaron la cabeza y te quiero pedir una disculpa'"

Latin Lover dijo que dicho esto el ex galán de cine derramó algunas lágrimas y él también le ofreció disculpas, le externó su admiración y quedaron como amigos.

