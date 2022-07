Santa Fe Klan cae del escenario durante concierto en medio de empujones con sus bailarines | VIDEO

Momentos de tensión se vivieron durante el concierto de Santa Fe Klan este domingo 24 de julio en Rosarito, Baja California, pues el cantante sufrió una aparatosa caída cuando intentó lanzarse del escenario para que el público lo atrapara y fue detenido por sus bailarines.

El intérprete de “Te iré a buscar” provocó momentos de angustia entre sus bailarines y el equipo de seguridad de su concierto en la Feria de Rosarito, pues en más de una ocasión se acercó al público tanto que tuvieron que sacarlo entre gritos y empujones.

Uno de los momentos de mayor tensión por el que el rapero estalló contra su equipo de trabajo fue cuando intentó lanzarse al público desde el escenario, aunque los bailarines intentaron detenerlo debido al riesgo que implicaba él insistió y terminó en el piso con uno de sus bailarines.

“La neta no me voy a aventar porque me agarran y me avientan [los bailarines] Pa’ qué me agarran si ya les había dicho que me iba a aventar”, dijo molesto Santa Fe Klan a su equipo de trabajo. Aunque los fans aplaudieron que el rapero nunca dejó de cantar pese al alboroto que generó su caída.

Santa Fe Klan lesionado tras caída

Tras caer del escenario el cantante continuó con el espectáculo dejando ver que se encontraba bien, sin embargo, fue captado a su salida despidiéndose de sus fans mientras se colocaba un papel en la cabeza junto a la oreja, mostrando que sí se había lastimado.

Aunque su primer intento de lanzarse al público fue evitado por los bailarines en sus historias de Instagram mostró que sí logró hacerlo y provocó toda una movilización en la seguridad del lugar, quienes lo sacaron de entre la multitud entre empujones y gritos.

Además, también abrió la valla de seguridad y se coló entre los asistentes al concierto quienes enloquecieron con sus presencia y entre empujones intentaron acercarse a él. Detrás del cantante elementos de seguridad intentaron protegerlo y que volviera al escenario.

Momentos de tensión en concierto de Santa Fe Klan. Foto: Especial

