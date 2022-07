Siempre en Domingo: Así fue el bochornoso descuido de Laura León ante Raúl Velasco

Laura León vivió uno de los más bochornosos de toda su carrera en el escenario de “Siempre en Domingo” debido a que sufrió un descuido de vestuario y terminó enseñado de más ante Raúl Velasco, quien no perdió la oportunidad para exhibir a “La Tesorito”, por lo que en esta ocasión recordaremos este desafortunado episodio que vivió la tabasqueña en el icónico programa.

Para ponernos en contexto, es importante recordar que existen diferentes versiones que aseguran que la relación entre Laura León y Raúl Velasco no inició de la mejor manera debido a que la tabasqueña se habría acercado al conductor para pedirle una oportunidad de presentarse en “Siempre en Domingo” cuando apenas estaba dando sus primeros pasos en la industria musical, no obstante, el polémico presentador la rechazó argumentando que no le veía futuro en la música debido a que consideraba que tenía una imagen verdaderamente vulgar.

Raúl Velasco rechazó a Laura León en sus inicios "por vulgar". Foto: Especial

Tras el cruel rechazo de Raúl Velasco, “La Tesorito” no se dio por vencida y logró abrirse camino gracias a su talento y una vez que consiguió cierta fama en el circuito musical también incursionó como actriz y para principios de la década de 1990 ya estaba convertida en toda una súper estrella gracias a las diferentes telenovelas en las que participó como “Muchachitas”, “Dos mujeres, un camino” y “El Premio Mayor”, tan solo por mencionar algunas.

Una vez que “La Tesorito” se consolidó en el ambiente artístico, el propio Raúl Velasco la invitó a su programa pues siempre se jactó de tener sobre su escenario a las más grandes estrellas del momento. Es importante señalar que Laura León nunca se mostró rencor o algún sentimiento negativo contra el conductor, quien la convirtió en una de sus artistas predilectas dándole la oportunidad de presentarse en “Siempre en Domingo” en más de una ocasión.

Así fue el bochornoso descuido de Laura León en “Siempre en Domingo”

Este desafortunado episodio en la carrera de Laura León ocurrió en el año de 1993, justo cuando se encontraba en uno de los momentos más importantes de su carrera ya que estaba triunfando en la pantalla chica con “Dos mujeres, un camino”, mientras que en la música estaba promocionando su álbum llamado “Tesorito… baila conmigo”, el cual, decidió presentar en “Siempre en Domingo”.

Para su presentación en el icónico programa Laura León utilizó un entallado y brillante vestido de color lila que tenía como peculiaridad principal un pronunciado escote, el cual, entre el ajetreo del baile le jugó una mala pasada a la cantante, quien terminó enseñando de más, no obstante, dio una muestra de profesionalismo y culminó su presentación luego de volver a cubrirse.

Tras el bochornoso momento, el programa continuó con normalidad y no se hizo ningún comentario sobre lo sucedido, sin embargo, al siguiente día el accidente de Laura León fue el principal tema de conversación en distintos medios, no obstante, tras un par de meses, Raúl Velasco nuevamente tuvo como invitada a "La Tesorito" en "Siempre en Domingo" y en esa ocasión el polémico conductor no perdió la oportunidad de recordar cuando enseñó de más a nivel nacional.

“La otra vez pues sí ocurrió un accidente aquí y una de tus niñas salió a tomar el aire”, dijo Raúl Velasco con una sonrisa en su rostro, no obstante, el comentario incomodó a Laura León, quien supo lidiar de buena manera con la situación, aunque el presentador fue severamente criticado por exhibir a “La Tesorito”.

SIGUE LEYENDO:

Raúl Velasco: Así luce actualmente la supuesta hija del conductor con “La India María” | FOTOS

Raúl Velasco: Así fue el día que el polémico conductor exhibió a Emmanuel en "Siempre en Domingo"