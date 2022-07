Raúl Velasco: Así fue el día que Andrés García se quitó la ropa frente al polémico conductor

Raúl Velasco vivió una gran cantidad de momentos incómodos a lo largo de la historia de “Siempre en Domingo”, sin embargo, el que se lleva el primer lugar en esta categoría fue cuando Andrés García se quitó la ropa frente a él durante una entrevista, por lo que en esta ocasión recordaremos cómo es que ocurrió esta curiosa anécdota entre emblemático presentador y el legendario actor de “Pedro Navaja”, quien en los últimos días ha dado de qué hablar por su estado de salud y por sus pleitos familiares.

Esta anécdota de Raúl Velasco y Andrés García fue revelada hace unos meses por el propio actor nacido en República Dominicana, quien durante uno de sus videos publicados en su canal de YouTube fue cuestionado sobre lo que pensaba acerca del conductor de “Siempre en Domingo” y el apuesto galán que participó en decenas de películas no tuvo más que buenos comentarios para el también productor y dijo que tenía varias anécdotas para contar sobre ambos, pero recordó cuando se quitó la ropa frente ante él.

“Raúl Velasco, obviamente, fue uno de los grandes conductores que tuvo la televisión mexicana en Televisa, que era la única que existía en aquella época y fue un extraordinario conductor, con el cual tuvimos algunas anécdotas, les voy a contar una: En su pleno apogeo de Raúl, yo ya tenía como siete o diez películas protagonistas, entonces me vino a hacer una entrevista y me dijo ‘Oye Andrés nunca ha salido desnudo en alguna película’, entonces le dije: ‘No he salido, porque no me ha tocado, pero sí me llega lo hago, ahora, si quieres que lo haga en tu programa, mira’, me bajé los pantalones y los calzones y casi le da un infarto a Raúl”, señaló entre risas el papá de Andrea García.

En otro momento de su relato, el querido actor de telenovelas como “El privilegio de amar” y “Mujeres engañadas” señaló que Raúl Velasco ordenó cortar la entrevista para iniciarla de nuevo ya que evidentemente no podría mostrar un cuerpo desnudo en “Siempre en Domingo” pues era el programa familiar por excelencia, no obstante, reiteró que Raúl Velasco fue una de las máximas luminarias de la televisión mexicana.

“’Espérate, espérate, no, no, no, corte, corte’ dijo Raúl porque en aquella época no se sacaban tantos desnudos, pero fue definitivamente uno de los más grandes éxitos de la televisión mexicana Raúl Velasco, que espero que esté bien allá en donde está, debe estar mejor que nosotros”, finalizó el actor de 81 años quien se encuentra recuperándose de una caída que sufrió hace unos días, la cual le provocó una herida de consideración en la cabeza.

