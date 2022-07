Siempre en Domingo: Así fue el chiste machista de Raúl Velasco y Marco Antonio Solís

A través de redes sociales se revivió un video en el que se muestra una entrevista de Raúl Velasco a Marco Antonio Solís en “Siempre en Domingo”, la cual, fue realizada a finales de la década de 1980 y lo que más llamó la atención de los internautas fue que ambas personalidades realizaron un chiste sumamente machista en pleno programa en vivo sin ningún tipo de repercusión, por lo que a continuación te contaremos todo lo que pasó en aquel programa.

Esta entrevista ocurrió alrededor del año de 1987, cuando “Los Bukis” se encontraban promocionando “Me volví a acordar de ti”, uno de sus discos de estudio más exitosos hasta el momento y debido a que Marco Antonio Solís era el vocalista fue él quien se encargó de participar en la clásica entrevista con Raúl Velasco, con quien ya tenía una estrecha amistad pues el grupo ya se había presentado en ocasiones anteriores en el icónico programa, además “El Buki” ya figuraba como un destacado compositor dentro de la industria musical.

"Los Bukis" debutaron en "Siempre en Domingo" a principios de la década de 1970. Foto: Especial

Aquella charla comenzó con Raúl Velasco exhibiendo una faceta poco conocida de “El Buki” pues revelo que era un gran imitador y hasta le pidió que diera una muestra de su talento, por lo que el cantante se animó a hacer su imitación de Rigo Tovar, con la cual, se ganó el aplauso del público y enseguida contó que en los inicios de “Los Bukis” tenía que recurrir a las imitaciones para “rellanar” su show, pues su repertorio era muy corto en ese entonces.

Posteriormente, Raúl Velasco siguió llenando de elogios a Marco Antonio Solís por ser un gran imitador y le pidió que imitara a su papá y que de paso contara cierta anécdota y es aquí donde surgió el chiste que muchos consideraron como machista: “cómo no, le decía yo a mi padre ‘necesito ya una novia, jefe’ y me decía ‘vete a Uruapan hombre, ahí hay unas muchachas grandotas, güeras consíguetela con unas manotas’ y yo decía ‘¿y para qué con las manotas?, para que avance que avance con la escoba porque si era una chiquita no avanzaba mucho”, contó “El Buki” provocando las risas del conductor y de todo el público en general.

“¿Quién tiene manos grandotas para que avance con la escoba?” preguntó Raúl Velasco al público de “Siempre en Domingo” provocando la euforia de las admiradoras del cantante, quien al ver la emoción del público reiteró que quien fuera su novia debía tener manos grandes no solo para la escoba, sino que también “para hacer tortillas”.

En su momento, los comentarios de Raúl Velasco y Marco Antonio Solís no tuvieron ningún tipo de repercusión, sin embargo, recientemente el desafortunado chiste causó indignación entre los internautas, quienes aseguraron que a lo largo de la historia del icónico programa se presentaron una gran cantidad de situaciones similares donde se enaltecían valores sumamente negativos como la homofobia y hasta recordaron cuando el conductor despreció a un cantante por considerarlo "afeminado" y "afectado".

