Raúl Velasco: Así fue el día que rechazó a Ricardo Arjona por “cantar feo y componer peor”

Ricardo Arjona irrumpió en la escena musical mexicana a principios de la década de 1990, sin embargo, su camino para alcanzar el éxito no fue para nada sencillo debido a que tuvo que enfrentarse a Raúl Velasco, quien en un principio se negó a presentarlo en “Siempre en Domingo” haciéndole una mordaz crítica, por lo que en esta ocasión recordaremos cómo fue este desafortunado episodio entre ambas personalidades.

La carrera de Ricardo Arjona inició en el año de 1986 cuando lanzó al mercado su álbum “Déjame decirte que te amo”, sin embargo, no logró posicionarse dentro de las listas de popularidad y dos años más tarde buscó una nueva oportunidad participando en el Festival OTI donde tampoco tuvo tanto éxito, sin embargo, no tenía la intención de darse por vencido y viajó a México para probar suerte.

Ricardo Arjona inició su carrera artística a mediados de la década de 1980. Foto: Especial

Durante sus primeros años en México, Ricardo Arjona la pasó muy mal, debido a que no conocía a nadie que le diera una oportunidad y no tenía mucho trabajo como cantante por lo que los problemas económicos comenzaron a llegar, no obstante, el propio cantante ha declarado que tuvo que mentirle a Luis de Llano para que lo contratara como actor en la telenovela “Alcanzar una estrella” y así poder obtener un ingreso.

Una vez que logró colarse dentro del mundo artístico, la historia cuenta que Ricardo Arjona se acercó directamente a Raúl Velasco para pedirle una sola oportunidad de presentarse en “Siempre en Domingo”, sin embargo, el conductor lo rechazó de forma tajante argumentando que “cantaba feo y que compañía peor”, por lo que el guatemalteco quedó decepcionado.

Tras este rechazo, Ricardo Arjona siguió enfocado en su carrera como actor y llegó a entablar una buena relación con Luis de Llano, quien sabía de las cualidades artísticas del guatemalteco por lo que intercedió por él ante Raúl Velasco, quien finalmente aceptó que el intérprete de “¿Quién diría?” cantara sobre su escenario.

La primera vez que Ricardo Arjona se presentó en “Siempre en Domingo” fue a principios de 1992 en un programa especial transmitido desde “El Salvador” y debido a que su acto resultó todo un éxito, Raúl Velasco lo siguió invitando a su programa en múltiples ocasiones, además, llegó a hacer alarde de que su él había sido el responsable de descubrirlo, lo cual, nunca fue desmentido por el guatemalteco, quien a partir de ese entonces únicamente se dedicó a cosechar éxitos convirtiéndose en uno de los cantautores más reconocidos de la época.

Cabe mencionar que, se desconoce cómo era la relación de Raúl Velasco y Ricardo Arjona fuera de los sets de grabación, sin embargo, durante aquella época el intérprete de “Jesús, verbo no sustantivo” llegó a convertirse en uno de los artistas predilectos del polémico conductor pues su presencia en “Siempre en Domingo” garantizaba altos niveles de audiencia.

SIGUE LEYENDO:

Raúl Velasco: Así fue el día que el conductor de “Siempre en Domingo” despreció a Selena

¿Raúl Velasco torturaba a Kabah? Esto dijo Apio Quijano del polémico conductor de "Siempre en Domingo" | VIDEO