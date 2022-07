¿Raúl Velasco torturaba a Kabah? Esto dijo Apio Quijano del polémico conductor de "Siempre en Domingo" | VIDEO

Hace algunas décadas, el hecho de tener la posibilidad de presentarte en 'Siempre en Domingo' era una oportunidad de oro que muchas bandas y solistas esperaban con ansias para darse a conocer. No obstante, el presentador, Raúl Velasco, podía llegar a ser un verdadero dolor de cabeza para los nuevos talentos y prueba de esto es lo que hizo con Kabah en su primera presentación en la televisión.

Esta polémica historia fue narrada por el propio Apio Quijano, quien en entrevista con Gustavo Adolfo Infante reveló que la primera vez que Kabah se presentó en 'Siempre en Domingo' fue inolvidable, pero no por lo grata de la experiencia, sino por lo amargo que se volvió el momento.

Esto en atención a que, a pesar de que ya tenían su primer disco y habían sido ganadores de 'Valores Juveniles', la banda tuvo que enfrentarse al imponente presentador, quien no dudó en ponerlos en jaque en más de una ocasión.

Pues, en primera instancia, Raúl Velasco leyó mal la presentación de la banda al asegurar que el nombre de 'Kabah' significaba "el lugar de las masacres", cuando el verdadero significado del nombre de la agrupación es "el lugar de las máscaras".

Sin embargo y debido al fuerte carácter del presentador, nadie tuvo el valor de llevarle la contraria, por lo cual tuvieron que cargar con ese significado errado durante su concierto en 'Siempre en Domingo'.

Pero esto fue solo el comienzo, ya que, de acuerdo con Apio Quijano "Raúl Velasco sí les hizo varias cositas feas", tales como hacerlos competir con otros grupos musicales, so pretexto de que el ganador volvería a ser invitado a su popular programa, mientras que el perdedor, prácticamente desaparecería del mapa al no ser invitado nuevamente a 'Siempre en Domingo'.

"Eso no lo hacía él nunca, pero sí lo hacía con nosotros y era muy feo porque de pronto había alguna vez que ganaba 'Voces' y pues ya no te volvía a llamar. La verdad hizo cosas que fueron como dolorosas también como cantantes porque decías 'es que ¿por qué me haces esto?'", compartió Apio Quijano.