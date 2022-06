Raúl Velasco: Así fue el día que Marisela terminó pidiendo perdón en “Siempre en Domingo”

A principios de la década de 1980, Marisela irrumpió en la escena musical con una lluvia de éxitos que la colocaron en la cima del éxito, sin embargo, la fama le llegó acompañada de una vida llena de excesos que la obligaron a retirarse del ambiente artístico por algunos años, sin embargo, en su regreso a los escenarios recurrió a la ayuda de Raúl Velasco, quien le permitió presentarse en el escenario de “Siempre en Domingo” donde terminó pidiendo perdón, episodio que recordaremos en esta ocasión.

Marisela inició su andar en el ambiente artístico en el año de 1980 cuando tan solo tenía 14 años y trabajaba como cantante en un centro nocturno donde rápidamente comenzó a ganar fama y para el año de 1984 conoció a Marco Antonio Solís, quien cambió su vida por completo ya que fue él quien le escribió una gran parte de sus éxitos, además, iniciaron una relación sentimental y de acuerdo con declaraciones de la propia cantante fue en las giras con “Los Bukis” donde comenzó a consumir todo tipo de drogas.

Marisela se presentó en más de una ocasión en "Siempre en Domingo". Foto: Especial

El ascenso a la fama de Marisela fue verdaderamente meteórico debido a que desde su primer disco logró posicionar varios éxitos en las listas de popularidad, además, debido a la influencia de Marco Antonio Solís, también se convirtió en una de las intérpretes favoritas de Raúl Velasco, quien la presentó en diversas ocasiones en “Siempre en Domingo”, lo cual, contribuyó al aumento de su popularidad ya que el mencionado programa además de ser transmitido en todo México y Estados Unidos también llegaba a varios países de Latinoamérica.

En 1986, el ritmo de vida que llevaba Marisela la obligó a retirarse del ambiente artístico durante tres años, tiempo que aprovechó para poder tratar su problema de adicciones y para el año de 1989 decide retomar su carrera artística y para ello le pide ayuda a Raúl Velasco, quien encantado con la idea de tener la exclusiva decide relanzar su carrera en “Siempre en Domingo”.

Marisela pidió perdón en “Siempre en Domingo”

En su regreso a los escenarios, Marisela habló sin tapujos con Raúl Velasco acerca del motivo por el que se había alejado de los escenarios y aprovechó el espacio en “Siempre en Domingo” para pedir perdón por su alejamiento a causa de las drogas.

“Sí, decidí alejarme, ya no estaba viviendo una vida que era para mí y me fui para volver a conocer a Marisela para vivir una vida normal, me dediqué a mi hija y ahora les pido perdón y les digo que los extrañe muchísimo así que tengo que regresar”, señaló la cantante.

Por su parte, Raúl Velasco reconoció el valor de Marisela y nuevamente le abrió las puertas del éxito: “Marisela ha tenido el valor que poca gente tiene de reconocer públicamente en sus primeras declaraciones de prensa que se fue para poder sacudirse el terrible monstruo de las drogas de encima, ella hizo este reconocimiento público y tiene un gran valor humano el que tú lo digas, un ejemplo para la juventud”, sentenció el polémico presentador.

