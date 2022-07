Raúl Velasco: la cruel dinámica de "Siempre en Domingo" con la que promovió a Kabah

Raúl Velasco fue considerado por muchos años como el máximo villano de la televisión mexicana debido a la gran cantidad de desplantes y groserías que le hacía a los artistas que se presentaban en el escenario de “Siempre en Domingo” y recientemente salió a la luz un nuevo testimonio que confirma esta teoría pues Apio Quijano reveló que el temido conductor realizaba una cruel dinámica para promocionar a Kabah, uno de los máximos grupos juveniles de la década de 1990, por lo que a continuación te contamos todo lo que se sabe sobre esta nueva polémica del emblemático presentador.

Kabah irrumpió en la escena musical a principios de la década de 1990 y consiguieron ser invitados a “Siempre en Domingo” gracias a que su manager era Luis de Llano, sin embargo, se cree que la agrupación no era completamente del agrado de Raúl Velasco quien llegó a hacerles varios desplantes, los cuales, fueron destapados recientemente por Apio Quijano.

Fue durante una entrevista para “El Minuto que Cambio mi Destino” donde Apio Quijano calificó como “agridulce” su experiencia con el conductor de “Siempre en Domingo” ya que por un lado el presentarse en el programa les facilitó el caminó hacia la fama, pero por otro lado recordó que no todo fue miel sobre hojuelas, pues para empezar el conductor cometió un error garrafal cuando los presentó por primera vez.

“Tenía un significado la palabra “Kabah: lugar de máscaras, camino de dioses, es un lugar muy especial”, es maya, cuando llegamos, todos chiquititos con overol amarillo y en eso llega Raúl Velasco y dice: “Les voy a presentar un nuevo grupo que se llama Kabah, que significa lugar de masacres y no sé qué” y nosotros así, “pues era lugar de máscaras, pero él dijo lugar de masacres” y la cara de la gente fue de confusión y nosotros de “no era así”, cómo vamos a decir que era un lugar de masacres diciendo que era nuestro nombre”, señaló Apio, quien mencionó que esta confusión nunca fue aclarada por el conductor por lo que mucha gente tenía un mal concepto del grupo.

La cruel dinámica de Raúl Velasco con Kabah

En otro momento de la entrevista, Apio Quijano señaló que Raúl Velasco le hizo “muchas cositas feas” a Kabah, entre ellas una dinámica en la que los ponía a competir con otros grupos para darles difusión en su programa, lo cual, los afectaba emocionalmente pues consideraban que no debían exponerlos de esa manera.

“Nos ponía a competir con otros grupos, en ese tiempo era con “Chicos de Boulevard” y “Voces” y bueno pues ya no existen ninguno de ellos, pero decía ‘el que gane es al que voy a volver a invitar y si no gana ya no lo vuelvo a invitar’”, recordó Apio Quijano, quien para finalizar recordó que aunque el comportamiento de Raúl Velasco no era el correcto, tanto él como sus compañeros de Kabah siempre trataron de llevar una buena relación con el conductor, quien en ese momento era uno de los hombres más importantes de la industria del espectáculo en México.

SIGUE LEYENDO:

Raúl Velasco: Este fue el motivo por el que se DIVORCIÓ de su primera esposa

Raúl Velasco: Qué fue de los hijos del famoso conductor de "Siempre en Domingo" | FOTOS