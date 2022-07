Raúl Velasco: Este fue el motivo por el que se DIVORCIÓ de su primera esposa

La relación más mediática que tuvo Raúl Velasco fue con la alemana Dorle Klokow, con quien estuvo casado desde mediados de la década de 1970, sin embargo, antes de conocer a la que fuera el gran amor de su vida, el conductor de “Siempre en Domingo” estuvo casado con otra mujer, por lo que en esta ocasión te diremos todo lo que se sabe acerca de este romance del emblemático presentador y te diremos cuál fue el motivo por el que se divorció.

A lo largo de su carrera, Raúl Velasco fue muy hermético con su vida personal, sin embargo, cuando “Siempre Domingo” salió del aire después de casi 30 años en televisión el conductor ofreció diversas entrevistas en las que finalmente habló abiertamente de diversos temas que hasta ese momento eran desconocidos y fue aquí donde contó que su primera esposa fue una mujer llamada Hortensia Ruiz, con quien se casó cuando apenas tenía 22 años y no era famoso.

De acuerdo con las palabras del conductor, decidió iniciar su amorío con Hortensia Ruiz porque se sentía muy solo en la Ciudad de México ya que siempre fue un hombre de familia, además, mencionó que su pareja estaba en las mismas circunstancias, por lo que optaron por casarse para iniciar su propia familia, la cual estuvo conformada por sus hijos Raúl, Claudia y Arturo.

Raúl Velasco se casó por primera vez cuando tenía 22 años. Foto: Especial

El primer matrimonio de Raúl Velasco duró alrededor de 15 años y según las propias palabras del presentador antes de tomar la decisión de divorciarse, hizo todo lo humanamente posible por tratar de mantener a flote su relación pues no quería que sus hijos vivieran con sus padres separados, no obstante, a principios de la década de 1970 la situación llegó a un punto de quiebre irreversible que terminó en la separación definitiva de la pareja.

El divorcio de Raúl Velasco ocurrió cuando “Siempre en Domingo” se estaba consolidando como uno de los programas más relevantes de la televisión mexicana, sin embargo, este pasaje en la vida personal del conductor no salió a la luz en su momento, pero fue muchos años después cuando el conductor señaló que su separación se originó debido a que su entonces pareja era emocionalmente inestable.

Raúl Velasco detalló que su proceso de divorcio no fue para nada sencillo debido a que se enfrascó en una intensa batalla legal, no obstante, la justicia hizo su trabajo y el titular de “Siempre en Domingo” obtuvo el divorcio y se quedó con la tutela de sus tres hijos, quienes todavía eran muy chicos por lo que en los años siguientes tuvo que dividirse para no descuidar su faceta como padre y la de estrella de la televisión.

Raúl Velasco y Dorle Klokow estuvieron juntos por más de tres décadas. Foto: Especial

Hasta ahora, se desconoce qué fue la vida de la señora Hortensia Ruíz luego de su divorcio de Raúl Velasco, quién, por su parte, se casó en 1973 con Dorle Klokow, a quien calificó en diversas ocasiones como el gran amor de su vida pues fue con ella con quien pasó el resto de sus días y con quien procreó a sus dos hijos menores, Karina y Diego, además, es importante señalar que los hijos mayores del conductor también reconocen a la alemana como su segunda madre.

