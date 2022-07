Andrea García: 5 FOTOS en las que la hija de Andrés García ha derrochado belleza y estilo

En los últimos días, el nombre de Andrea García ha estado en tendencia en redes sociales debido a una guerra de declaraciones que sostiene con su padre, el emblemático galán del Cine Mexicano, Andrés García, por lo cual también ha crecido el interés por conocer más a fondo sobre la vida personal de la hija del actor y por ello, en esta ocasión te diremos todo lo que se sabe acerca de la también actriz, además, también te presentaremos 5 fotos donde ha derrochado toda su belleza.

Andrea García Ampudia es el nombre completo de la hija menor de Andrés García, quien nació el 8 de diciembre de 1975, su madre es Fernanda Ampudia con quien, hasta donde se sabe, tampoco lleva una buena relación por motivos que se desconocen.

La tercera hija de Andrés García decidió seguir los pasos de su padre desde que era muy joven y por ello se formó en el Centro de Educación Artística de Televisa y una vez que egresó comenzó a participar en diferentes producciones como “Tu y yo”, “Esmeralda”, “La Usurpadora” y “Mujeres engañadas”, tan solo por mencionar algunas.

Una vez que comenzó a adquirir fama, Andrea García también comenzó a participar en diferentes espacios como conductora donde también tuvo un éxito considerable y debido a su extraordinaria belleza física también incursionó en el mundo del modelaje donde se consolidó como un auténtico sex symbol ya que posó para diferentes revistas para caballeros, incluidas Playboy, donde derrochó belleza y sensualidad.

Fue alrededor del 2015 cuando Andrea García comenzó a protagonizar diferentes polémicas que la pusieron dentro del ojo del huracán pues para empezar participo en el reality “Rica, Famosa, Latina” donde dio mucho de qué hablar por sus excentricidades, posteriormente trascendió que estaba completamente alejada de su familia porque simplemente no quería verlos y por si faltara algo acusó a su padre de haberla abusado sexualmente desde que era una niña.

Las declaraciones de Andrea García hicieron enfurecer a su padre, quien luego de negar tales acusaciones, aseguró que la actriz y modelo ni siquiera era su hija, sino que le dio su apellido para impulsar su carrera, además, la dejó fuera de su testamento y aseguró que estaba involucrada con la mafia y diferentes negocios turbios que incluían trata de personas.

En los últimos años, Andrea García ha tratado de mantener un perfil bajo trabajando en diferentes producciones dirigidas al público latino en Estados Unidos, así como en diferentes puestas en escena, sin embargo, tras el delicado estado de salud por el que atraviesa su padre sus polémicas se volvieron a revivir y a través de un video la bella actriz le pidió perdón a su padre, a quien le aseguró todo fue un mal entendido originado por personas que quieren separar a su familia.

"Papi yo te amo, yo nunca dije esas mentiras, si en algo te he lastimado perdóname y yo te perdono a ti también porque sé que en tu corazón hay amor y aunque estas personas quieran separar familias no lo van a poder hacer porque tú tienes la luz de Dios en tu corazón y en tu mente", fueron las palabras de Andrea García, quien hasta el momento no ha tenido respuesta del actor de 81 años.

