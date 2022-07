Andrea, hija de Andrés García, responde entre lágrimas a las declaraciones del actor: “Nunca dije esas mentiras” | VIDEO

La salud de Andrés García ha generado preocupación entre sus fans luego de la fuerte caída que sufrió y la cirrosis que le diagnosticaron; además, causó gran controversia por sus declaraciones en las que niega a su hija, Andrea, quien no dudó en responder y entre lágrimas le envió un mensaje al actor.

El galán de telenovelas habló sobre su estado de salud y la relación con sus hijos en entrevista para TVyNovelas, indicó que debido a lo mal que se ha sentido pensó en el suicidio. Además, añadió que sólo mantenía comunicación con sus hijos Andrés Jr. y Leonardo ya que Andrea se había distanciado de su familia y negó ser su padre.

Te puede interesar: Hijo de Andrés García desmiente distanciamiento; comparte FOTO junto al actor

Andrés García niega a su hija Andrea. Foto: Instagram @realandreagarcia

“Andrea ni es hija mía y no hay nada qué arreglar; te voy a decir la verdad, yo la reconocí para ayudarla en su carrera y con el nombre, pero no supo agradecerlo. Para mí, Andrea ni siquiera existe (…) Es una mala persona, se metió con gente de la mafia negra, sé que está metida hasta en la prostitución; yo traté de aconsejarla y me inventó una pende****”, dijo el actor señalando que su hija lo había acusado de abusar de ella.

Sobre el supuesto distanciamiento que Andrés García dijo tener con sus hijos en una de las entrevistas, en redes sociales Andrés Jr. habría compartido una fotografía en la que aparece junto al actor y su hermano Leonardo, con lo que desmiente lo que mencionó su padre.

Andrea García envía mensaje a su padre

En el pasado Andrés García aceptó que existía un distanciamiento con su hija Andrea, sin embargo, mantenía con total hermetismo el motivo y se limitaba a indicar que la conductora ya no tenía más comunicación con él, sus hermanos y su madre, por lo que las declaraciones de ella generaron sorpresa.

La también actriz, de 46 años, compartió un video en su cuenta de Instagram en el que niega haber realizado acusaciones contra su padre, refiriéndose al abuso que mencionó el actor: "Mi papá es un buen hombre, nunca he dicho nada negativo, ninguna mentira, ni ninguna declaración que afecte a mi papá, Yo amó a mi papá".

Te puede interesar: Andrés García: ¿Quién es y a qué se dedica Andrea García, la hija del actor?

Entre lágrimas, Andrea García envió un emotivo mensaje a su padre pidiéndole perdón y deseándole pronta recuperación, también señaló que se pondría en contacto con él y le insistió en que recibiera sus llamadas.

"Papi yo te amo, yo nunca dije esas mentiras, si en algo te he lastimado perdóname y yo te perdono a ti también porque sé que en tu corazón hay amor y aunque estas personas quieran separar familias no lo van a poder hacer porque tú tienes la luz de Dios en tu corazón y en tu mente", dijo.

SIGUE LEYENDO:

"Andrea ni siquiera existe": Andrés García niega a su hija tras acusarlo de abuso

Andrés García: Ellas fueron TODAS las esposas que tuvo el galán mexicano | FOTOS

¿Quiénes son todos los hijos de Andrés García? Esta es la familia del polémico actor