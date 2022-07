"Andrea ni siquiera existe": Andrés García niega a su hija tras acusarlo de abuso

Andrés García reveló que no tiene contacto con su única hija Andrea, esto debido a que hace algunos años la también actriz lo acusó de abuso. Con estas declaraciones, el galán de cine y televisión confirma que no se ha contactado con ella a pesar de que tuvo problemas de salud que lo llevaron a ser internado.

En una entrevista para la revista Tv Notas, el protagonista de "Pedro Navajas" habló sobre su estado de salud después de ser diagnosticado cirrosis, enfermedad que hace unos días le hizo pasar un mal momento. Asimismo, indicó que sus hijos, Andrés y Leonardo, se han mantenido en contacto con él debido a su complicado estado de salud, sin embargo, apuntó que con su primogénita las cosas son muy diferentes.

Andrés García desconoce a su hija Andrea

Durante la conversación, Andrés García desconoció a su hija, quien dijo apoyó en el medio, sin embargo, no lo supo apreciar. “Andrea ni es hija mía y no hay nada qué arreglar; te voy a decir la verdad, yo la reconocí para ayudarla en su carrera y con el nombre, pero no supo agradecerlo. Para mí, Andrea ni siquiera existe", indicó.

Andrea García es la única hija del actor Foto: IG @realandreagarcia

Admitió que está muy molesto con Andrea García debido a que lo acusó de haber abusado sexualmente de ella cuando era una niña, algo que indicó no es verdad. Asimismo, dijo que su hija está involucrada con gente de la mafia, y aunque la intentó ayudar ella "inventó" aquellas denuncia.

"Pues cómo no (voy a estar enojado), es una mala persona, se metió con gente de la mafia negra, sé que está metida hasta en la prostitución; yo traté de aconsejarla y me inventó una pende… que yo la había violado desde chiquita. Esa es una verdadera pend…, no tener madre, como si yo necesitara hacer pende…, por eso, para mi ella ni siquiera existe", señaló el actor, de 81 años.

Asimismo, Andrés García señaló que tras sus complicaciones de salud ha pensado en quitarse la vida. "Sí pasó varias veces por mi cabeza, y si me preguntan cómo es que quiero morir, yo preferiría morirme cabr…, meterme a donde habitan los malos y matarlos a balazos", contó.

SIGUE LEYENDO:

"No me interesa hablar del tema": Andrés García NO quiere saber más de Roberto Palazuelos, ¿le quita su herencia?

¿Quiénes son todos los hijos de Andrés García? Esta es la familia del polémico actor